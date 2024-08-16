CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, Can Atalay'ın göreve başlamasını istedi - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, Can Atalay'ın göreve başlamasını istedi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Can Atalay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde göreve başlaması gerektiğini söyledi. Sarıbal ayrıca köprü geçiş ücretlerine yapılan zammın tarım ürünleri ve gıda fiyatlarına etkisini değerlendirdi.

16.08.2024 15:49
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Can Atalay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek halkın ona verdiği görevi, sorumluluğu yerine getirmek üzere göreve başlamalıdır." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'nin Anayasa Mahkemesinin (AYM) Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesine katılacaklarını belirten Sarıbal, AYM'nin aldığı karara Meclisin uymasını beklediklerini dile getirdi.

Atalay'ın, halkın özgür iradesiyle seçtiği ve kendisini temsil etme kararını verdiği milletvekili olduğunu kaydeden Sarıbal, millet iradesinin üzerine bir karar olmayacağını belirtti.

AYM'nin kararını da hatırlatan Sarıbal, bu karara bir başka yargı organının veya yapının müdahale edemeyeceğini ifade ederek, "Can Atalay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek halkın ona verdiği görevi, sorumluluğu yerine getirmek üzere göreve başlamalıdır." şeklinde konuştu.

Köprü geçiş ücretlerine gelen zammı da değerlendiren Sarıbal, şunları söyledi:

"Gelen bu zammın başta tarım ürünleri olmak üzere gıda fiyatlarına etkilerini görmek zorundayız. Çünkü Antalya'dan yola çıkıp Ankara'ya, İstanbul'a gelen bir aracın köprü geçiş fiyatları ne kadar artarsa o ürünün maliyeti de o kadar artacak demektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, Can Atalay'ın göreve başlamasını istedi - Son Dakika

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