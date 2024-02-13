CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, depremzedelerin vergi borçlarıyla ilgili takip ve icra sürecinin başladığını açıkladı

Politika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Deprem bölgesinde evi yıkılmış, iş yeri yıkılmış esnafın vergi borçları ya da büyüklerinden kaynaklanan borçlarla ilgili takip ve icra sürecinin başladığını duyduk." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sel afetinin yaşandığı Antalya'da bir vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, ilkbaharda yağışların felakete dönüşmemesi temennisinde bulundu.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatan Sarıbal, depremzedelerden bazı vergi borçlarının tahsiline ilişkin bir çalışmanın olduğunu aktardı.

Sarıbal, "Adana Vergi Dairesinin, deprem bölgesiyle ilgili hazırlık yaptığını, hatta hazırlığın da önüne geçerek uygulamaya geçtiğini gördük. Deprem bölgesinde evi yıkılmış, iş yeri yıkılmış esnafın vergi borçları ya da büyüklerinden kaynaklanan borçlarla ilgili takip ve icra sürecinin başladığını duyduk." dedi.

Bölgede bazı insanlara tebligatların ulaştığını söyleyen Sarıbal, bu çalışmaya kaç esnafın muhatap olduğunun kamuoyuna açıklanmasını istedi. Sarıbal, bu çalışmanın durdurulması, borçların da silinmesi gerektiğini dile getirdi.

"Deprem bölgesinde devlet alacaklı değil borçludur." diyen Sarıbal, 3 ay olan reddimiras süresinin deprem bölgesi için uzatılmasını talep etti.