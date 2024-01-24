CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı zeytinlik arazilerinin kiralanması sürecinde şeffaflık talep etti

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı zeytinlik arazilerinin kiralanması sürecinde daha şeffaf bir sürecin işletilmesini istedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ayvalık Vakıf Zeytinlikler İşletme Müdürlüğünün kapatılmasını eleştirdi.

İşletmenin sitesine girildiğinde "tasfiye kararı nedeniyle hizmet sunulamamaktadır" uyarısının çıktığını dile getiren Sarıbal, bu işletmenin 1940 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulduğunu, 14 bin dekar arazide yaklaşık 165 bin adet zeytin ağacın bulunduğunu kaydetti.

Vakıf işletmesinin zeytinliklerinin korunması, kollanması, ıslah edilip işletilmesi amacıyla kurulduğunu belirten Sarıbal, "Zeytinlikleri bağışlayanlar 'bu arazileri kendi mirasçıları yerine geliriyle ihtiyaç sahiplerine yardım edilsin' diye Vakıflara bırakmışlardır. Bu nedenle vakıf zeytinlikleri kesinlikle satılamaz, ancak üretimin devam ettirilmesi şartıyla kiraya verilebilir. İşletme tesislerinde doğal ve natürel zeytin, zeytinyağı, sabun çeşitleri, bal, zeytin ezmeleri ve diğer ürünlerini 'Vakıflar' markası ile tüketiciyle buluşturuluyor." diye konuştu.

Sarıbal, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait üzerinde 300 adet asırlık zeytin ağacı bulunan 24 bin metrekare arazi zeytinlik vasfından çıkarılarak kağıt üzerinde arsa olarak tescillendiğini, daha sonra üzerine otel ve turizm tesisi yapmak için Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama İhalesi açıldığını söyledi.

Sarıbal, benzer bir uygulamanın Edremit ilçesindeki mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 8 bin 539 metrekarelik arazide de yaşandığını kaydetti.

Vakıflara ait zeytinliklerin kiralanmasında şeffaf bir sürecin işletilmesini isteyen Sarıbal, "Bu araziler kimlere kiralandı? Hangi tarihlerde kiralandı? Her kiralayan kişiye ne kadar arazi tahsis edildi? Kiralanma bedeli nedir? İşletme tesislerinde üretilen ve stoktaki zeytinyağı, bal ve sabun gibi stoktaki ürünlerin miktarı ne kadardır? Bunları kimlere ve hangi ihalelerle sattınız?" sorularını yöneltti.