CHP Milletvekili Özgür Karabat, Spor Toto gelirlerinin paylaşımında futbol kulüplerinin payının artırılmasını önerdi - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Özgür Karabat, Spor Toto gelirlerinin paylaşımında futbol kulüplerinin payının artırılmasını önerdi

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, gençlerin kaçak bahis sitelerine olan ilgisinin arttığını ve Türkiye'de kaçak bahse yılda 40-50 milyar dolarlık kaynak aktarıldığını belirtti. Karabat, Spor Toto gelirlerinin paylaşımında futbol kulüplerinin payının yüzde 2'ye çıkarılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Karabat, Spor Toto'nun reklam giderlerine ayrılan payın siyasi olarak kullanıldığını ve kulüplerin bu kaynakla borçlarını ödeyebileceğini ifade etti. Karabat ayrıca, yasal bahiste vatandaşa dağıtılan ikramiye oranının artırılmasını talep etti ve bu sayede kaçak bahse aktarılan kaynağın yasal bahse yönlendirilebileceğini ve hem kamuya hem de kulüplere önemli bir kaynak aktarılacağını belirtti.

11.07.2024 14:39
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CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Spor Toto gelirlerinin paylaşımında futbol kulüplerinin payı yüzde 2'ye çıkarılsın." dedi.

Karabat, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gençlerin kaçak bahis sitelerine ilgisinin çok arttığını, Türkiye'de kaçak bahse yılda 40-50 milyar dolarlık kaynak aktarıldığını söyledi.

Türkiye'de Spor Toto Teşkilat Başkanlığının izniyle yasal bahis oynanabildiğini anlatan Karabat, Spor Toto'dan bu yıl 20 milyar dolarlık kaynak beklendiğini, bu kaynağın elde edilmesinde en önemli aktörler spor kulüpleri olmasına rağmen onlara ayrılan payın çok düşük olduğunu söyledi.

2013 yılında yüzde 5 olan kulüp payının bu yıl on binde 5'e gerilediğini, kamuya aktarılan payın ise arttığını dile getiren Karabat, "Spor Toto gelirlerinin paylaşımında futbol kulüplerinin payı yüzde 2'ye çıkarılsın." diye konuştu.

Spor Toto'nun toplam kaynaktan reklam giderlerine ayrılan yüksek tutardaki payın, "örtülü ödenek şeklinde siyasi olarak kullanıldığını" savunan Karabat, "Futbol kulüplerini kamuya borçlu ilan ediyorlar, itibarsız hale getiriyorlar, siyasileştiriyorlar. Sonra bu önemli tutarları reklam gideri olarak harcıyorlar. Kulüpler bu kaynakla borçlarını ödeyebilir." ifadelerini kullandı.

Futbol kulüplerinin yöneticilerine çağrıda bulunan Karabat, bu durumun değiştirilmesi ve kulüplerin gelirlerinin artırılması için bu konuya sahip çıkmalarını istedi.

Yasal bahiste vatandaşa dağıtılan ikramiye oranının artırılmasını da talep eden Karabat, bu sayede kaçak bahse aktarılan kaynağın en az 20 milyar dolarlık kısmının yasal bahse yönelebileceğini, böylece hem kamuya hem de kulüplere önemli bir kaynak aktarılabileceğini kaydetti.

Karabat, bir gazetecinin TÜİK'in enflasyon verilerine ilişkin sorusu üzerine, kurumun söz konusu verileri hangi marketten aldığını açıklaması halinde herkesin oradan alışveriş yapabileceğini söyledi. Karabat, "TÜİK verileri yanlış olduğunda bütün her şey yanlış olur; röntgeni yanlış çekiyoruz, ona göre tedavi öneriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Özgür Karabat, Spor Toto gelirlerinin paylaşımında futbol kulüplerinin payının artırılmasını önerdi - Son Dakika

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