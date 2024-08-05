CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Instagrama erişim engeli anayasaya aykırı - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Instagrama erişim engeli anayasaya aykırı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Instagrama getirilen erişim engelinin anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Tanrıkulu, sosyal medya platformlarının ifade özgürlüğü ve iletişim hakkı gibi önemli imkanlar sunduğunu vurguladı.

05.08.2024 13:38
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya platformu Instagrama erişim engeli getirilmesinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 50 milyon Instagram kullanıcısı olduğunu belirterek, uygulamaya erişim engeli getirilmesini eleştirdi.

Instagram, Youtube, X, TikTok gibi platformların sadece sosyal iletişim ağı olmadığını ifade eden Tanrıkulu, sosyal medya platformlarının aynı zamanda bütün dünyadaki insanlara ifade, düşünce, iletişim, haber alma, eğitim ve ticaret hakkı ile ilgili büyük imkanlar sunduğunu söyledi.

Tanrıkulu, Instagrama Türkiye'de erişim engeli getirilmesine ilişkin, "Bu uygulama anayasaya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırıdır. Bununla ilgili örnek kararlar da var. Instagramın da bu şekilde kapatılmasında çok büyük aykırılık var. Türkiye'de bu keyfi uygulamalar hukukun olmadığını gösteriyor." dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki gerekçeli kararına da değinen Tanrıkulu, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partisi milletvekillerinin 14 Ağustos'ta Meclisi, bu konunun görüşülmesi gündemiyle olağanüstü toplantıya çağıracağını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Instagrama erişim engeli anayasaya aykırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Instagrama erişim engeli anayasaya aykırı - Son Dakika
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