CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Instagrama erişim engeli anayasaya aykırı

Politika

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya platformu Instagrama erişim engeli getirilmesinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 50 milyon Instagram kullanıcısı olduğunu belirterek, uygulamaya erişim engeli getirilmesini eleştirdi.

Instagram, Youtube, X, TikTok gibi platformların sadece sosyal iletişim ağı olmadığını ifade eden Tanrıkulu, sosyal medya platformlarının aynı zamanda bütün dünyadaki insanlara ifade, düşünce, iletişim, haber alma, eğitim ve ticaret hakkı ile ilgili büyük imkanlar sunduğunu söyledi.

Tanrıkulu, Instagrama Türkiye'de erişim engeli getirilmesine ilişkin, "Bu uygulama anayasaya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırıdır. Bununla ilgili örnek kararlar da var. Instagramın da bu şekilde kapatılmasında çok büyük aykırılık var. Türkiye'de bu keyfi uygulamalar hukukun olmadığını gösteriyor." dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki gerekçeli kararına da değinen Tanrıkulu, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partisi milletvekillerinin 14 Ağustos'ta Meclisi, bu konunun görüşülmesi gündemiyle olağanüstü toplantıya çağıracağını söyledi.