Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç hakkındaki "Kaçak yapı" iddiası asılsız çıktı - Son Dakika
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Politika

Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç hakkındaki "Kaçak yapı" iddiası asılsız çıktı

Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç hakkındaki "Kaçak yapı" iddiası asılsız çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç'ın, Bademli'deki inşaatında projeye aykırı olarak imalat yapıldığını ve 'kaçak yapı' zaptının tutulduğu iddiası asılsız çıktı.

23.03.2024 13:11  Güncelleme: 14:30
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Cumhuriyet Halk Partisi Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç'ın, Bademli'deki inşaatında projeye aykırı olarak imalat yapıldığını ve 'kaçak yapı' zaptının tutulduğu iddiası asılsız çıktı.

İncelenen soruşturma evrakında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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Son Dakika Politika Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç hakkındaki 'Kaçak yapı' iddiası asılsız çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç hakkındaki "Kaçak yapı" iddiası asılsız çıktı - Son Dakika
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