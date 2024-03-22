CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, Muğla'nın ilçelerinde seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Aras, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti. Aras'a CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Marmaris Belediye Başkan adayı Acar Ünlü, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve partililer eşlik etti.
Aras, seçim ziyaretleri kapsamında Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan Aras, "Limanın işletmesinde ayrı bir şirket kuracağız. Marmaris Limanı'nı Muğla'dan, Fethiye limanını Muğla'dan, Bodrum Limanı'na Muğla'dan işletmeyeceğiz." dedi.
Marmaris'in Söğüt Mahallesi'nde de vatandaşlarca davul, zurna ve meşalelerle karşılanan Aras'a Marmaris Belediye Başkan Aday Acar Ünlü, İl Başkanı Zekican Balcı, Marmaris İlçe başkanı Ömer Bozdemir ve 27. dönem milletvekili Burak Erbay da eşlik etti.
Aras, Muğla Büyükşehir'in organizasyon yapısını güçlendirmekle işe başlayacağının sözünü de verdi. Aras daha sonra ilçede düzenlenen bir iftar programına da katıldı.
Ahmet Aras, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Marmaris'te yapılması planlanan cem evi projesinin protokol törenine de katıldı.
Son Dakika › Politika › CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ahmet Aras, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları sırasında gözaltına alınan 166 kişiden 38'inin çocuk olduğunu belirterek, çocukların hukuki sürecini takip edeceklerini açıkladı. Baro, çocukların gözaltına alınmasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde çekilen ve kamuoyuna 'para sayma' görüntüleri olarak yansıyan görüntülerde yer aldığı belirtilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifade verdi.
Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Ayvalık Belediye Başkan adayı Mesut Ergin, Ayvalık köylerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Ergin, köylerde ekonomik krizden etkilenen yurttaşların dur demesi gerektiğini vurgulayarak, tarımın desteklenmesi gerektiğini söyledi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un mal varlığına ilişkin "Ankara’daki dairelerini, Antalya’daki dairelerini, şirketlerini, dükkanlarını hesapladım, 1 milyar dolar yapıyor. Sabancı ailesinin, Koç ailesinin yaklaşık olarak sekizde biri. Kardeşim sen nereden buldun bu parayı? Ben Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum, AKP’yi tarif eden bir adayı Başkent’e koymuş" dedi.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kampüs Kafe'de üniversite öğrencileri ile buluşup iftar yaptı. Gençlerin sorunlarını dinleyen Akay, çözüm önerilerini sıraladı, yapacakları hizmetleri anlattı.
Çubuk Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, 5 yıl boyunca yaptığı çalışmaları anlatıp yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri tanıttı. Demirbaş, ilçenin değerlerine sahip çıkarak vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanarak 17 ana proje belirlediklerini ve bazı projelerini Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile iş birliği yapacaklarını belirtti. Programa, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da katılarak desteklerini dile getirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Yeniköy Mahallesi'ndeki Takva Camii'nde teravih namazını kıldı, namaz sonrası vatandaşla kucaklaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?