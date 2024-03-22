CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ahmet Aras, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Politika

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, Muğla'nın ilçelerinde seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Aras, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti. Aras'a CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Marmaris Belediye Başkan adayı Acar Ünlü, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve partililer eşlik etti.

Aras, seçim ziyaretleri kapsamında Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan Aras, "Limanın işletmesinde ayrı bir şirket kuracağız. Marmaris Limanı'nı Muğla'dan, Fethiye limanını Muğla'dan, Bodrum Limanı'na Muğla'dan işletmeyeceğiz." dedi.

Marmaris'in Söğüt Mahallesi'nde de vatandaşlarca davul, zurna ve meşalelerle karşılanan Aras'a Marmaris Belediye Başkan Aday Acar Ünlü, İl Başkanı Zekican Balcı, Marmaris İlçe başkanı Ömer Bozdemir ve 27. dönem milletvekili Burak Erbay da eşlik etti.

Aras, Muğla Büyükşehir'in organizasyon yapısını güçlendirmekle işe başlayacağının sözünü de verdi. Aras daha sonra ilçede düzenlenen bir iftar programına da katıldı.

Ahmet Aras, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Marmaris'te yapılması planlanan cem evi projesinin protokol törenine de katıldı.