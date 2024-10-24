CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
Toplantıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının görüşüldüğü belirtildi.
CHP MYK, sabah, Özel başkanlığında, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı gündemiyle yaklaşık 2 saat süren bir toplantı daha düzenlemişti.
Son Dakika › Politika › CHP MYK Terör Saldırısını Gündemini Değerlendirdi - Son Dakika
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