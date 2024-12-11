CHP MYK Toplandı

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CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı, gündem önemli konular.

11.12.2024 14:46
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 14.15'te başladı.

Alınan bilgiye göre, toplantıda, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından bölgede yaşanan son gelişmeler, bakanlıkların TBMM Genel Kurulu'nda devam eden 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri, asgari ücret süreci, CHP ekonomi heyetinin illerdeki temasları ile CHP Genel Başkanı Özel'in Sosyalist Enternasyonal toplantısı dolayısıyla 21 Aralık'ta Fas'a düzenleyeceği ziyaret görüşülecek.

Toplantıda, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, belediyelere yapılan görevlendirmeler gündemiyle MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'la bugün TBMM'de yaptığı görüşme de ele alınacak.

Kaynak: AA

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