CHP'nin 103 Yıllık Varlığına Vurgu - Son Dakika
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CHP'nin 103 Yıllık Varlığına Vurgu

CHP\'nin 103 Yıllık Varlığına Vurgu
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Yıldırım Kaya, CHP'nin Atatürk'ün emanetiyle ayakta kaldığını ve Edirne'nin sorunlarını çözeceğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "(CHP) 103 yıllık parti ayakta ve ayakta olmaya devam edecek. Çünkü biz Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine ihanet edenlerden değiliz." dedi.

CHP Parti Okulu İl Yöneticileri Eğitimi kapsamında Edirne'ye gelen Kaya, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, kentin tarımsal üretim, sınır kapıları, eğitim, sulama ve turizm alanlarında sorunlar yaşadığını ileri sürdü.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Kaya, CHP'nin iktidara gelmesiyle Edirne'nin ve ülkenin sorunlarının çözüleceğini savundu.

Edirne'de üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını öne süren Kaya, şöyle konuştu:

"Sınır kapılarından milyonlar geçiyor ama esnaf hak ettiği payı alamıyor. Tarihi ve kültürel zenginliği var ama turizmde hak ettiği yerde değil. Üniversitesi var ama gençlerini kentte tutacak yeterli nitelikli istihdam yaratılamıyor. Bereketli toprağı var ama çiftçi toprağından kopma noktasına getiriliyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Edirne'ye yalnızca bir sınır kenti olarak bakmıyoruz. Edirne, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısıdır, Balkanlar'a uzanan elidir, ülkemizin tahıl ambarlarından biridir, Cumhuriyet'in serhat kentidir."

Kaya, hedeflerinin çiftçinin kazandığı, esnafın kepenk kapatmadığı, gençlerin geleceğini başka ülkelerde aramak zorunda kalmadığı bir Edirne olduğunu belirtti.

Kaya, CHP'den Yeni Parti'ye geçen belediye başkanlarına ilişkin soru üzerine, partisinden istifa eden belediye başkanlarının görevlerinden de ayrılması gerektiğini savundu.

Yeni Parti'ye geçen eski CHP'li üyelerin partiye ait bazı eşyaları da beraberinde götürdükleri iddiasının sorulması üzerine Kaya, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar ne yaparsanız yapın, 103 yıllık parti ayakta ve ayakta olmaya devam edecek. Çünkü biz Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine ihanet edenlerden değiliz. O emaneti ölünceye kadar taşıyacak olanlarız. Mal gider, yeniden kurulur. Biz sigorta yaptırmadık. Bizim sigortamız halktır. Bizim sigortamız bu partiye ve Cumhuriyete gönül verenlerdir. Onlarla en güzelini alırız. Bilgisayarlar gitmiş, gitsin arkadaşlar. Zaten bir bilgisayarın ömrü 5 yıldır, yenileriz."

Kaya, CHP Edirne İl Başkanlığınca Atatürk Anıtı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine belediye bando ekibinin gönderilmemesi nedeniyle Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı da eleştirdi.

Toplantıya, CHP Edirne İl Başkanı Özlem Becan, CHP Uzunköprü İlçe Başkanı Derya Bıçkı, CHP Merkez İlçe Başkanı Öyküm Engin ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'nin 103 Yıllık Varlığına Vurgu - Son Dakika

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