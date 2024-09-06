CHP 20. Olağanüstü Kurultayı Başladı

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CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı başladı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20. Olağanüstü Kurultayı çalışmalarına başladı. Divan Başkanlığına Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek seçildi.

Sembolik açılışı Sivas Kongresi'nin 105'inci yıldönümü nedeniyle Sivas'ta yapılan Tüzük Kurultayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultayın yeter sayısının sağlandığını belirtmesi üzerine başladı.

Özel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Başkanlığı için verilen bir önergeyi okudu.

Divan Başkanlığı için önerilen Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, oy birliği ile seçildi.

Zeybek, divan üyelerinin de oy birliği ile seçildiği kurultayda, kendilerini bu göreve layık gören delegelere teşekkür etti.

Kurultay'da Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın gibi eski genel başkanlar da yerini aldı.