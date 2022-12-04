İBB Başkanı İmamoğlu merak edilen soruyu yanıtladı: Cumhurbaşkanı olacak mısınız? - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu merak edilen soruyu yanıtladı: Cumhurbaşkanı olacak mısınız?

04.12.2022 17:23

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) gerçekleştirdiği vizyon toplantısının yankısı devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir vatandaşın, "Cumhurbaşkanı olacak mısınız?" sorusuna, "Allah bilir" şeklinde yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi dün İstanbul'da merakla beklenen toplantısını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun toplantıya "Her şey çok güzel olacak" diye başlaması adaylık konusunda gözleri bir kez daha İmamoğlu'na çevirirken, bugün yeni gelişmeler yaşandı.

EŞİ İLE BİRLİKTE KİTAP FUARINA KATILDI

Koronavirüs nedeniyle en son 2019'da düzenlenen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl 39'ncu kez kitapseverlere açıldı. Fuarın ikinci gününde de yoğun ilgi gören fuara, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ile birlikte katıldı. İmamoğlu çifti, kitap fuarında stantları ziyaret etti. Fuara katılanlarla fotoğraf çektiren Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ile birlikte, yazar Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde söyleşiye katıldı.

"CUMHURBAŞKANI OLACAK MISINIZ?" SORUSUNA YANIT

Söyleşi de konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir izleyicinin 'Cumhurbaşkanımız olacak mısınız' sorusuna, "Allah bilir" karşılığını verdi.

"ÇOCUKLAR OKUYABİLSİN DİYE ÇALIŞIYORUZ"

İmamoğlu söyleşide yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "15 ciltlik Cumhuriyetin 100. yılını anlatan bir kitap geliyor. Yaklaşık 2,5 yıldır çalışıyoruz. Yine çok özel, 2 ciltlik bir Lozan kitabı geliyor. Bu kitaplar, 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbullulara hediye edeceğimiz eserler olacak. Biz özellikle İstanbul'da, hatta Türkiye'nin her noktasında çocuklar okuyabilsin diye büyük gayret içerisindeyiz" dedi. Öte yandan Dilek İmamoğlu İBB yayınlarının bulunduğu standı ziyaret ederek, kitap imzaladı.

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