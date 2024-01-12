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CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma - Son Dakika
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CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma

CHP'den Ankara'nın Etimesgut ilçesi belediye başkan adayı olan Erdal Beşikçioğlu'nun imam hatip okullarına ilişkin açıklamaları dikkat çekti. Beşikçioğlu, "Kuşakların sistemli olarak yok edilmesinden çok sıkıldım artık. Bakın 20 yaşındaki bir genç liseye başladığı zaman Anadolu Lisesi'nden başladı ama mezun olduğu zaman İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Bu büyük bir travma genç üzerinde" dedi.

12.01.2024 - 19:49,  Güncelleme: 20:09
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CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu, CHP Bülent Ecevit Parti Okulu'nda basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beşikçioğlu, imam hatip okullarına ilişkin ifadeleri gündem oldu. Beşikçioğlu, "Kuşakların sistemli olarak yok edilmesinden çok sıkıldım artık. Bakın 20 yaşındaki bir genç liseye başladığı zaman Anadolu Lisesi'nden başladı ama mezun olduğu zaman İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Bu büyük bir travma genç üzerinde" dedi.

CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma

"MANSUR BAŞKANIMLA ASLA SIKINTIM OLMAZ"

Geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş'ın, Beşikçioğlu'nun aday olmasının istemediği iddia edilmişti. Bu iddiaların sorulduğu Beşikçioğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu; "Mansur beyle biz hep görüştük. Dizi-filmlerimiz olduğumuz gidip ne yapacağımızı kendisine anlattık, özellikle pandemide Mansur başkanın Ankaramız için yaptıkları asla unutulmaz. Elimizden geldiğince onun yanında güçlü görünmeye çalıştık. Mansur başkan benim için çok bambaşka yerde. Çok değerli isim. Televizyonlarda izlediğim olayları ben yaşamadım, 'vay be siyaset enteresanmış' dedim. Mansur başkanımla asla sıkıntım olmaz. İkimizde Angaralıyız..."

CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma

"TEKLİF TELEFONLA GELDİ"

Adaylık teklifinin telefonla geldiğini belirten Beşikçioğlu, şu ifadeleri kullandı; "Özgür bey ve Ümit beyle oturup sohbet ettiğimiz zaman çok ikna edici konuştular. Hayır diyemedim. 'Yapmak istediklerin yok mu?' dediler. 'Çok var' dedim. 'Al sana imkan' dediler. Genç bir ekibim var ve bu benim için çok önemli. Onların çok daha doğru içgüdülerinin olduğuna inanıyorum. Ve bunlar doğru yönlendirildiği zaman Etimesgut'u çok daha iyi yere getireceğiz."

CHP\'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu\'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
YORUMLAR (6)
  • Hakan Uzuner: Bıkmadınız usanmadınız imam hatiple, türbanla vb. Uğraşmakla... Herkes dinsiz olsa çok memnun kalacaksınız. Ama bu memleket müslüman olarak yaşayacak, müslüman kalacak... Yanıtla 115 30
  • Zeynep Yedidağ: İmam Hatiplerin kalitesi her geçen gün düşüyor,adım başı imam hatip ama öğretim bomboş...Nerde çokluk derler ya aynı o hesap çoğaldıkça seviye yerlere indi inmeye devam ediyor.. Yanıtla 50 46
  • MAHMUT BAŞAK: BUNLARİNİN KÖKENİ NEDİRKİ BUDA NE olsun NEKLENEN DUSUNCE BU Yanıtla 26 9
  • Anazarbus : İmam hatip mezunlarının@ deist mezhepsiz sen ne diyorsun 7 24
  • Kalemdar: Konuşmayı bilmekten aciz. Birde laf çakmaya çalışmış. Onuda becerememiş Yanıtla 19 10
  • Sami Göksu: Ya Erdal hocam burak bu söylem itam vs güzel bir hizmet yoluna girdin bu güzel görevi yap yeter Yanıtla 3 3

Erdal Beşikçioğlu, Eğitim, Yaşam, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma - Son Dakika
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