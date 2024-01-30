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CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay, Mehmet Cengiz'e arazi satmış! Tepkiler yükselince savunma yaptı - Son Dakika
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CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay, Mehmet Cengiz'e arazi satmış! Tepkiler yükselince savunma yaptı

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'ın ilçe belediye başkanlığı yaptığı dönemde muhalefet tarafından sık sık eleştirilen iş insanı Mehmet Cengiz'e arsa sattığının ortaya çıkması yankı uyandırdı. Kendini savunan Tugay, ''Belediyenin kaynağa ihtiyacı vardı, borçları kapatmak durumundaydım ve acemi olduğum bir dönemdi. O dönem çalışanlar arsayı satıp gelir elde edebileceğimizi söyledi. Pazarlık yapıp sattım'' dedi.

30.01.2024 - 10:55,  Güncelleme: 11:21
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31 Mart'ta CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak yarışacak Cemil Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde iş insanı Mehmet Cengiz'e arsa satışının ortaya çıkması sonrası açıklama yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NUN HEDEF ALDIĞI İŞ İNSANINA ARSA SATMIŞ

CHP İzmir'de mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi. Tugay'ın adaylığı bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanırken eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, bazı iddialar ortaya attı. Erdem, Tugay'ın; eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sık sık hedef aldığı ve "5'li çete" dediği iş insanlarından biri olan Mehmet Cengiz'e arsa sattığını söyledi.

Erdem, "Mehmet Cengiz'in talebi üzerine Karşıyaka Belediyesine ait bir arazi satışa çıkartılır. Arazinin eder fiyatı üzerinden Mecliste rakam belirlenir. Ne kadar o rakam? Toplam 32.102.140 TL. İhale olmaksızın encümen kararı ile bu arsa 20.000.000 TL'ye Cengiz'e satıldı." dedi.

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TUGAY'DAN ARSA SATIŞI HAKKINDA İLK YORUM

Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Tugay, Gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu. Saymaz'ın aktardığına göre Tugay konuyu şu şekilde özetliyor: "2019 yılında ben göreve geldiğimde Mehmet Cengiz'in ilçe sınırları içerisinde konut projesi olarak almış olduğu bir arazi vardı. Bu arazi sınırları içinde belediyenin 2 dönümlük bir parseli kalmış. Ben de iş başına geldiğimde belediyenin kaynağa ihtiyacı vardı, borçları kapatmak durumundaydım ve esasen de acemi olduğum bir dönemdi. O dönem çalışanlar böyle bir arazi olduğunu bana söylediler, 'Bunu satarsak gelir elde edebiliriz' dediler.

"MAHKEME YOLUNA GİTMEDEN PAZARLIK YAPIP SATTIM"

Bu araziyi süreçte Mehmet Cengiz'e değil de bir başkasına satmayı planladım ancak yasal engel vardı. Bu arsa davalarında eğer bir yeri satacaksanız o arsada daha çok hissesi olanın önceliği var. Dolayısıyla itiraz etmesi durumunda satış gerçekleşmiyor. O nedenle biz başka bir kişiye satamadık. Mehmet Cengiz tarafı mahkemeye gidebileceklerini ve belediyenin bu durumda daha az gelir elde edebileceğini söyledi. Ben de bunun üzerine onlarla mahkeme yoluna gitmeden pazarlık yaptım ve burayı sattım. Bunun karşılığında mahkeme yoluyla alacağımdan daha fazla para aldım. Ancak bu problem benden önce başlamış, benim dönemime yansımış bir problemdi. Ben bunu satınca benim muhaliflerim bunu CHP Genel Merkezi'ne taşıdılar"

CHP\'nin İzmir adayı Cemil Tugay, Mehmet Cengiz\'e arazi satmış! Tepkiler yükselince savunma yaptı
YORUMLAR (3)
  • haydar topçu: Bunlar kemalkılıçdaroğlunun chp genel başkanlığı döneminde olmuş o zaman kemal da samimi değilmiş Yanıtla 1 21
  • Ali Cesur: Atı alan Üsküdar ı geçmiş pare pare satmışlar Yanıtla 1 9
  • alos : Hiçmi temize denk gelmeyecegiz Yanıtla 0 0

Cemil Tugay, Eren Erdem, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay, Mehmet Cengiz'e arazi satmış! Tepkiler yükselince savunma yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay, Mehmet Cengiz'e arazi satmış! Tepkiler yükselince savunma yaptı - Son Dakika
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