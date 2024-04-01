Yerel seçimlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir'de 30 ilçe belediyesi arasından kesin olmayan sonuçlara göre, en çok oy aldığı ilçe yüzde 70.48 ile Urla oldu.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, İzmir'deki 30 ilçeden 28'inde, CHP'nin belirlediği adaylar başkanlık yarışını kazandı. CHP'nin İzmir'in 30 ilçesi arasından en çok oy aldığı ilçe 70.48 ile Urla oldu. 2019'da ise yüzde 79.44 ile en çok oy Narlıdere ilçesinden çıkmıştı.
6 ilçede 2019 seçimlerine göre oylar arttı
Kesinleşmeyen sonuçlara göre Urla, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme ve Kınık'ta olmak üzere toplam 6 ilçede ise 2019 seçimlerine göre oylarda artış görüldü.
Oyları artan ilçelerin 2024 ve 2019 seçimlerindeki oranları ise şu şekilde:
'Urla 2024'te 70.48 - 2019'da 67.49, Kınık 2024'te 55.75 - 2019'da 53.20, Beydağ 2024'te 55.51 - 2019'da 50.51, Bayındır 2024'te 55.39 - 2019'da 40.55, Çeşme 2024'te 53.74 - 2019'da 53.72, Bergama 2024'te 51.09 - 2019'da 48.79.'
En az oy oranı Selçuk'tan çıktı
Selçuk ise yüzde 34,22 ile en az oy oranının çıktığı ilçe oldu. 2019 yılında CHP, Selçuk'ta oyların yüzde 51.54'ünü almıştı. - İZMİR
Son Dakika › Politika › CHP'nin İzmir'deki en çok oy aldığı ilçe Urla - Son Dakika
CHP, 31 Mart yerel seçiminde İzmir'de 30 ilçeden 28'ini kazandı. CHP'nin elinde olan Menderes Belediyesi AKP'ye geçerken, Aliağa'da yine MHP kazandı. CHP, 2019 seçimlerinde ittifak ortağı İYİ Parti'ye bıraktığı Tire'yi ise bu seçimde geri aldı.
Elazığ merkezin tek kadın muhtarı olan Seda Gündoğan, 2019 yerel seçimlerinde en yakın rakibine 16 fark atarak kazandı. Bu seçimde ise 142 fark atarak güven tazeledi. Gündoğan, mahallesine birçok hizmet getirerek kız çocuğu olarak neler yapabileceğini ve kadının gücünü gösterdiğini belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, 81 ilden 11'i kadınlar tarafından yönetilecek. Yerel seçimlerde 81 ilin sadece 11'inde kadın belediye başkanı seçildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimini kazanan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılamada, Başkan Bilal Özdoğan'a AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve Meclis üyeleri de eşlik etti.
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın resmi olmayan verilerine göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy ile seçimi kazandı. AKP adayı Murat Kurum yüzde 39,59'da kaldı. İtiraz süreleri ise belirlendi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra belde belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin adayı Ersan Çölgeçen, kesin olmayan sonuçlara göre kazandı. Çölgeçen, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek, beldenin gelişimi ve kalkınması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP Bursa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. CHP'nin adayı Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. CHP ayrıca ilçe sayısını da artırdı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri uygulamalar sonucunda 417 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 129 ruhsatsız tabanca, 38 ruhsatsız tüfek ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uygulamalar sonucunda 104 kişi tutuklandı, 3 bin 58 fişek, 3 çalıntı araç, 21 çalıntı motosiklet bulundu ve 81 kişiye 79 bin TL idari para cezası uygulandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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