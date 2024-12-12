CHP'nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı! Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP'ye eleştiri - Son Dakika
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Politika

CHP'nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı! Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP'ye eleştiri

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CHP'nin Suriye konulu düzenlenen kapalı toplantısına konuşulanlar ortaya çıkarken; CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel'in toplantıda Hakan Fidan-İbrahim Kalın övdüğü ve partisinin stratejisini eleştirdiği ifadeleri de basına yansıdı

12.12.2024 19:34  Güncelleme: 19:47
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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından CHP,milletvekilleri ile basına kapalı bir toplantı yapmıştı. Toplantıda konuşulanlar basına sızdı.

Ekol TV'nin ulaştığı bilgilere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, partisine sert eleştiriler getirirken; toplantıda dikkat çeken ifadeler kullandı.

FİDAN-KALIN ÖVGÜSÜ

Toplantıda Uzgel'in Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'ı övdüğü aktarılırken; "En büyük sorun karşımızda karşımızda hayalci bir Davutoğlu yok. Şu an Davutoğlu Dışişleri Bakanı olsa uçmuştuk. Ama karşımızda Fidan-Kalın ikilisi var. Rasyonel gidiyorlar Soğukkanlı açıklamaları var. Bizim söyleyeceğimiz şeyleri söylüyorlar. Sığınmacılar geri dönsün, demokrasi olsun, anayasa yapılsın, geçici hükümet kurulsun, toprak bütünlüğü. Bizden önce söylediler" dediği belirtildi.

"AK PARTİ SENEYE ERKEN SEÇİM YAPABİLİR"

Haberde ayrıca Uzgel'in "Bizi boşta bıraktılar, bu olmaz. Biz böyle devam edemeyiz. Bir ittifak kuruldu burada. ABD, İsrail, Türkiye, HTŞ, SMO ve parantez içinde çaktırmadan PYD. Bunun üzerine gitmemiz lazım. İslamcı kesim, bu Türkiye'yi bölünmeye götürür diyerek milliyetçi kesimi bulmak lazım. Yoksa bu rüzgarla AK Parti, seneye erken seçim yapabilir. Bir yerden para alırlar. Bu hikayenin sonunda Erdoğan'ın buradan kazançlı çıkmasını engelleyecek bir strateji üretmemiz lazım" dediği ifade edildi.

CHP\'nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı! Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP\'ye eleştiri

Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Kalın, İlhan Uzgel, Hakan Fidan, Politika, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı! Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP'ye eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • yavuz d:
    belliydi ama bunu birtek chp secmeni anlamadi,chp iktidar olmak istemiyor ki cunku muhalefet her zaman konumunu korumak ister ,not:yiyorsa erken secim yapsin o zamn diye yorum yazarlar simdi ama kimse bosa ugrasmaz 26 1 Yanıtla
  • yavuz d:
    sigir madem yandas medya ne diye takip ediyorsun git halk tv ye sozcuye :) 21 0 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Iste yandas medya ve parali askerlerin propagandasi: haberi bunlara yaptir abartarak altina da parali askerlerin, bakiniz yavuz d, ona verilen yaziyi yazsin. Erken secim deyince kacan iktidar, biz iktidar olmak istemiyormusuz. Iyi bari bunda da kod olarak text123 falan yazmadi onlari da cok goruyoruz bu yandas "haber" portalinda 1 20 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Özgür Özel bile AKP'ye katılmak istiyor kendi içinde kardeşlerim :) 17 2 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Iki saat once akp'nin erken secim hakkinda "herkes isine" dedigini haber yaptiginizi unutmussunuz. Su parali yavuza da soylersiniz aferim text123:/ falan yazmiyor bu sefer paralilariniz 0 8 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    A haber kaynak ellağam!!! 1 6 Yanıtla
  • Necip Şahin:
    Yorumlara bak. Adamların göz kulak ve beyin koordinasyon merkezi hepten tezek kokulu. ?????? Madem burası yandaş medya senin o kafayla burada ne işin var diye sorarlar. Hasta adam chp 2 0 Yanıtla
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