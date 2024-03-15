CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Ramazan Pidesi Dağıtımına Başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar zamanında trafikte kalan vatandaşlara Ramazan pidesi dağıtımına başladı.
Adaylık sürecinde insan odaklı çalışmalarına devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar zamanında trafikte kalan vatandaşlara pide dağıtımına başladı. Aday Ertemur, "Biz insan odaklı belediyecilik anlayışı ile geliyoruz. Vatandaşlarımız mesai saatinin bitimi ve iftar saati arasının dar olması nedeniyle pide alacak zaman bulamıyor. Vatandaşlarımızı mutlu etmek ve hayatlarını kolaylaştırmak adına pide dağıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Bu hizmetimiz aslında seçimin ardından 'Halk Ekmek' projemizin bir başlangıcı oldu." dedi.
"Halk ekmek projemizin başlangıcı"
Pide dağıtımının seçimin göreve gelmeleriyle hizmete alacakları 'Halk Ekmek' projesinin başlangıcı olduğunu dile getiren CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ertemur, "Nerede o eski Ramazanlar sözünü çok fazla duyar olduk. Ramazan ayında yardımlaşmanın en üst seviyede gerçekleştiği günleri özler olduk. Vatandaşlarımızın aynı sofrada buluştuğu günleri özledik. Mübarek Ramazan ayının içindeyiz. Vatandaşlarımızın hayatını nasıl kolaylaştırırız, paylaşmayı nasıl teşvik ederiz düşüncesindeyiz. Ramazan ayı yardımlaşmayı gerektirir. Biz insan odaklı belediyecilik anlayışı ile geliyoruz. Vatandaşlarımız mesai saatinin bitimi ve iftar saati arasının dar olması nedeniyle pide alacak zaman bulamıyor. Vatandaşlarımızı mutlu etmek ve hayatlarını kolaylaştırmak adına pide dağıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Bu hizmetimiz aslında 31 Mart sonrasında 'Halk Ekmek' projemizin bir başlangıcı oldu." diye konuştu. - DENİZLİ
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