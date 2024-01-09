CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun: Gazeteciler Doğruyu Söyleyen ve Topluma Işık Tutuyor

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, "Doğruyu söyleyen, korkmayan tüm gazeteciler, bizler için ayna olmuş ve topluma ışık tutmuşlardır" dedi.

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Coşkun, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi basının özgür ve bağımsız olması gerekiyor. Ancak son yıllarda basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, haber alma hakkı baskı altına alındı. Gerçeklere ulaşmada, halkın gerçek tarafsız bilgi edinmesinde basının önemi çok büyüktür. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, medyada tekelleşmenin önlenmesi, güçlü, yansız, ilkeli, demokratik bir medya ortamının, evrensel boyutta kabul gören kriterler eşliğinde, dünyaya açık ve çağdaş yapıda eksiksiz olarak oluşturulması hedefimizdir. Doğruyu söyleyen, korkmayan tüm gazeteciler, bizler için ayna olmuş ve topluma ışık tutmuşlardır. Siyasal iktidarların ve güçlülerin medyası olmaktan vazgeçmesi gereken basın; demokrasilerde çok önemli bir güç olduğunu bilmektedir ve bunu hatırlamak gazetecilerin kendi görevidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmişten bugüne değişmez şekilde özgür ve bağımsız basın, doğru ve gerçek haber yapan gazetecilerin yanında olmuş, gelecekte de yanında olmaya devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Basın bir milletin müşterek sesidir' ilkesinden hareketle görevlerini büyük bir özveri, fedakarlık ve hassasiyetle devam ettiren, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" - DENİZLİ