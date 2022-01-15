CHP Parti Meclisi'nde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: Bu hızla gidersek 3-4 aya birinci parti oluruz - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanılan CHP Parti Meclisi'nde Temmuz 2022'de yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay'ının bir yıl ertelenmesi kararı çıktı. Belirlenen yeni tarih ise 2023'ün Temmuz ayı oldu. Böylelikle Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerine mevcut yönetimiyle gidecek.

"OYLARDA İSTİKRARLI BİR YÜKSELİŞ VAR"

CHP Parti Meclisi toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar hedeflerine yönelik de önemli mesajlar vererek oylarda istikrarlı bir yükselişlerinin olduğunu ve bu hızla gidilirse 3-4 aya kadar birinci parti olacaklarını ifade etti.

"3-4 AYA BİRİNCİ PARTİ OLURUZ"

Açıklamalarının ilgili kısmında Kılıçdaroğlu, "Kısa süre içerisinde en çok oy alan parti konumuna geleceğimizi görüyoruz. Bu süreçte halkı dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. Oylarımızda istikrarlı bir artış söz konusu. Bu hızla gidersek 3-4 aya kadar birinci parti oluruz. Anketler bunun ispatı. Her geçen gün güçleniyoruz" ifadelerini kullandı.