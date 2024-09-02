CHP Parti Meclisi Olağanüstü Tüzük Değişikliği Kurultayı Hazırlıklarını Görüştü

Politika

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, tüm PM üyeleri katıldı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, partinin 4- 9 Eylül'de yapılması planlanan olağanüstü tüzük değişikliği kurultayı hazırlıkları ve tüzükte yapılması planlanan değişiklikler görüşüldü.