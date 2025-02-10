CHP\'de ön seçim kararı kesinleşti: İşte aday olma kriterleri

Politika

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) toplantısında cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılacak ön seçimde aday olma kriterleri son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimindeki cumhurbaşkanı adayı olma şartlarını taşıması ve parti üyesi olması olarak belirlendi.

CHP Parti Meclisi, Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

ÖN SEÇİM KARARI ALINDI

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "erken seçim" gündemiyle toplanan PM'de, CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayını yaklaşık 1 milyon 600 bin parti üyesine sorarak belirleme kararı aldığı "ön seçim" uygulaması masaya yatırıldı. Yapılan tartışmalarının sonucunda ön seçim kararı alındı.

ADAYLIK KTİTERLERİ RESMEN DUYURULDU

Bu kapsamda, ön seçime ilişkin hazırlanan yönerge okunurken, ön seçimin hukuka ve parti tüzüğüne uygunluğu konuları ele alındı. Yönergede yer alan adaylık kriterleri arasında, adayın, son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimindeki cumhurbaşkanı adayı olma şartlarını taşıması ve parti üyesi olma zorunluğu dile getirildi.

PM ÜYELERİNİN OYLARINA SUNULMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıda, yönerge PM üyelerince oylamaya sunulmazken, Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) yönergede revize yapma yetkisi tanındı. Ön seçim ve yönergenin, bugün yapılacak MYK toplantısında da gündeme geleceği öğrenildi.

PM'de ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan inceleme de görüşüldü.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçime gideceklerini duyurmuş; Özel, "Cumhurbaşkanı adayımızı belirmek için harekete geçiyoruz. Şubat ve mart ayında, örgütümüzle, sandık görevlilerimizle başlıyoruz" demişti. Özel'in açıklamaları CHP içerisinde tartışmalara neden olmuş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığının belirlenmesi için erken olduğunu belirterek ön seçime katılmayacağını açıklamıştı.