CHP'de ön seçim kararı kesinleşti: İşte aday olma kriterleri - Son Dakika
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Politika

CHP'de ön seçim kararı kesinleşti: İşte aday olma kriterleri

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında yapılan Parti Meclisi toplantısında, erken seçim gündemi ile birlikte cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ön seçim uygulaması ele alındı. Ön seçim için karar resmen alınırken; toplantıda aday olma kriterleri, adayın son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimindeki cumhurbaşkanı adayı olma şartlarını taşıması ve parti üyesi olması olarak açıklandı.

10.02.2025 18:16  Güncelleme: 18:41
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) toplantısında cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılacak ön seçimde aday olma kriterleri son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimindeki cumhurbaşkanı adayı olma şartlarını taşıması ve parti üyesi olması olarak belirlendi.

CHP Parti Meclisi, Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

ÖN SEÇİM KARARI ALINDI

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "erken seçim" gündemiyle toplanan PM'de, CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayını yaklaşık 1 milyon 600 bin parti üyesine sorarak belirleme kararı aldığı "ön seçim" uygulaması masaya yatırıldı. Yapılan tartışmalarının sonucunda ön seçim kararı alındı.

ADAYLIK KTİTERLERİ RESMEN DUYURULDU

Bu kapsamda, ön seçime ilişkin hazırlanan yönerge okunurken, ön seçimin hukuka ve parti tüzüğüne uygunluğu konuları ele alındı. Yönergede yer alan adaylık kriterleri arasında, adayın, son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimindeki cumhurbaşkanı adayı olma şartlarını taşıması ve parti üyesi olma zorunluğu dile getirildi.

PM ÜYELERİNİN OYLARINA SUNULMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıda, yönerge PM üyelerince oylamaya sunulmazken, Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) yönergede revize yapma yetkisi tanındı. Ön seçim ve yönergenin, bugün yapılacak MYK toplantısında da gündeme geleceği öğrenildi.

PM'de ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan inceleme de görüşüldü.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçime gideceklerini duyurmuş; Özel, "Cumhurbaşkanı adayımızı belirmek için harekete geçiyoruz. Şubat ve mart ayında, örgütümüzle, sandık görevlilerimizle başlıyoruz" demişti. Özel'in açıklamaları CHP içerisinde tartışmalara neden olmuş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığının belirlenmesi için erken olduğunu belirterek ön seçime katılmayacağını açıklamıştı.

CHP\'de ön seçim kararı kesinleşti: İşte aday olma kriterleri
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'de ön seçim kararı kesinleşti: İşte aday olma kriterleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Turgay Kayaoğlu:
    imamoglu aday olacak işte neyi zorluyorsunuz adam İstanbul'u layığıyla tatillerden restoranlardan yurt dışından yönetti millet çok memnun kaldı şimdi ülkeye göz dikti nedemisti hersey çok güzel olacak demi 326 429 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    vallahi komedi partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı arıyor kendisini yeterli görmediği gibi ortalığı karıştırıyor bizim korktuğumuz bu zihniyet ankara sanatçılar olayı İstanbul paris eğlencesi depremin etkileri sonucu kazanırlar ise kazanacaklar sonra vur patlasın çal oynasın koktey eğlence resepsiyon 277 416 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    boş işler bunlar 224 350 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Evvet Şabanoğluları yine işbaşında :)) 118 217 Yanıtla
  • barış özcan:
    Sarıgül bu fırsatı kaçırmaz bence. 84 222 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    parti başkanı kendisine güvenemiyor galiba, aday ariyor.aday ararkende çaktırmadan mansur beyi küstürmeden ekarte etmek istiyor.mansur bey aklı başında bir yönetici ne yapacağını bilir. 74 215 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Komedi Kendin Çal Kendin Oyna 70 181 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ön seçim kesin yapılacak. Başka türlü erdoğan aday olamıyor. Yapılsın da yani. Türkiye bu şekilde 2028'i göremez. 71 159 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    bay eko gene film fırıldak çevirerek kendini ön plana çıkartır merak etmeyin 49 179 Yanıtla
  • Murat Zor:
    Her Partinin genel başkanı CB adayıdır neyine güvenmiyosun özgür 10 36 Yanıtla
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