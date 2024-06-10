CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Hububat alım fiyatları revize edilmeli

Politika

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, hububat alım fiyatlarına ilişkin, "Maliyetin altındaki fiyatlar acilen revize edilmelidir. Buğdayın kilogram fiyatı en az 15 lira olarak güncellenmelidir." dedi.

Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Yücel, CHP olarak, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne karşı olduklarını belirterek, bu yeni sistemin özgür düşünceyi, sorgulamayı, yorumlamayı ve muhakeme yapma becerisini geliştirmeyi ortadan kaldırdığını ifade etti.

Kurban Bayramı'nda sofraların eskisi gibi olmadığını ve vatandaşların bayram ziyaretlerini gönüllerinden geçtiği şekilde yapamadığını dile getiren Yücel, 4 kişilik bir ailenin memleketlerine gitmek istediğinde, gidiş dönüş otobüs bileti fiyatının bir emekli maaşından fazla olduğunu söyledi.

Çikolatadan şekere, baklavadan kahveye her şeyin fiyatının geçen Kurban Bayramı'na oranla 3 kat arttığını ama bu süreçte maaşların 3 kat artmadığını kaydeden Yücel, "Aylardır söylüyoruz, emekli maaşları, bayram ikramiyeleri, asgari ücret, öğrenci kredi ve bursları makul seviyelere yükseltilmeli." diye konuştu.

Hakkari Belediyesine yapılan görevlendirmeyi eleştiren Yücel, uygulamanın anayasaya ve demokrasiye aykırı olduğunu savundu.

Çin'den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki otomobillere ek yüzde 40 vergi konulacağını belirten Yücel, şunları söyledi:

"Çin'le ticaret hacmimiz 48 milyar doların üzerinde ancak Çin'e karşı verdiğimiz dış ticaret açığı 45 milyar dolar. Son 10 yılda 307 milyar dolar ithalat yaptığımız Çin'e, 33,5 milyar dolar ihracat yapmışız. Sadece Çin'le yapılan ticarette son 10 yılda verdiğimiz açık 273 milyar doların üzerinde. Uzun zamandır dünyanın fabrikası olarak nitelenen Çin'le ticareti dengelemek istiyorsanız daha çok nitelikli üretim ve teknolojik atılımlar yapmalısınız. Lüks makam araçlarına, saraylara harcadığınız parayı AR-GE çalışmalarına harcamalısınız."

"Biz kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz"

Deniz Yücel, yanlış tarım politikaları nedeniyle binlerce çiftçinin üretmeyi bırakmak zorunda kaldığını ve milyonlarca hektar tarım alanının ekilemez hale geldiğini savunarak, Türkiye'nin en temel gıda maddelerini ithal eder hale geldiğini öne sürdü.

Toprak Mahsulleri Ofisince açıklanan 2024 yılı hububat alım fiyatlarının, tarımda geriye gidişi daha da hızlandıracağını kaydeden Yücel, "Maliyetin altındaki fiyatlar acilen revize edilmelidir. Buğdayın kilogram fiyatı en az 15 lira olarak güncellenmelidir. Eğer açıklanan bu fiyat yükseltilmezse, çiftçilerimiz buğdaydan, geçimini sağlayacak geliri elde edemez. Bir süre sonra buğday üreticisi gibi tüketici de mağdur olur. Biz kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz." diye konuştu.

Yücel, " Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili konuların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı iadeiziyarette gündeme gelip gelmeyeceğine" ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın yarınki ziyareti, Genel Başkanımızla yapacak olduğu görüşme, bir iadeiziyaret. Genel Başkanımızın ziyaret etme konusundaki teklifi ve önerisi, Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul gördü ve bir araya geldiler. Belli konu başlıkları üzerinde görüşmeler yaptılar. Yarınki ziyaret bir iadeiziyaret olacağı için 'Şunu görüşürler, bunu görüşürler' gibi bir yorum yapmak istemem. Tabii ki bu görüşmelerin, bu ilişkilerin, bu diyalogun temel amaçlarından birisi, ülkenin normalleşmesi. Ülkenin hukuk sisteminin, demokrasisinin yeniden olması gerektiği ölçüye ve ayara gelmesi. Türkiye toplumunu, siyasetini ve gündemini bu kadar yakından ilgilendiren bir davanın da konuşulması ya da görüşülmesi mümkün olabilir."