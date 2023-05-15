CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kaldı, kazanmak için elimizden geleni yapacağız - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kaldı, kazanmak için elimizden geleni yapacağız

15.05.2023 14:10

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak "Sandıkların tamamına yakını sayılmış yurt dışından gelen sandıklardan sadece 300 civarında sandık henüz sayılmamıştır. Bunlar da sonucu değiştirmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda sonuçlanacağı artık kesinleşmiştir" ifadelerini kullandı. Öztrak, 15 gün boyunca hakkı, hukuku ve adaleti Türkiye'ye getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin parti genel merkez binasında açıklamalarda bulundu.

"KALAN YURT DIŞI SANDIKLARI SONUCU DEĞİŞTİRMEYECEKTİR"

Öztrak, dün yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenoyu alamadığına dikkati çekerek, "Şu an itibariyle, sandıkların tamamına yakını sayılmış yurt dışından gelen sandıklardan sadece 300 civarında sandık henüz sayılmamıştır. Bunlar da sonucu değiştirmeyecektir.

CHP Sözcüsü: Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kaldı, kazanmak için elimizden geleni yapacağız
CHP Sözcüsü Faik Öztrak.

"SEÇİMİN İKİNCİ TURA KALDIĞI KESİNLEŞMİŞTİR"

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda sonuçlanacağı artık kesinleşmiştir. Dün sandığa gidip oy veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması demokrasimiz adına sevindiricidir" değerlendirmesinde bulundu.

"KAZANAN DEMOKRASİ OLACAK, KAZANAN TÜRKİYE OLACAK"

28 Mart'ta yapılacak olan ikinci tur seçimleri için 15 gün boyunca hakkı, hukuku ve adaleti Türkiye'ye getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Öztrak, "Milletimizin iradesi her şeyin üstündedir. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Millet İttifakı, ipi önde göğüsleyecek. Biz kazanacağız. Kazanan demokrasi olacak, kazanan Türkiye olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kaldı, kazanmak için elimizden geleni yapacağız - Son Dakika


Son Dakika
14:20 "Erdoğan gitmelidir" şeklinde kapak yapan Economist, seçim sonuçlarını böyle gördü
14:19 Cengiz Çandar, 7 yıl sonra Türkiye'ye geldi ve milletvekili oldu
14:15 "Erdoğan gitmelidir" şeklinde kapak yapan Economist, seçim sonuçlarını böyle gördü
13:57 2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan ilahiyat fakültesi öğrencisinin cansız bedeni, boş arazide bulundu
13:53 CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kaldı, kazanmak için elimizden geleni yapacağız
13:50 2 gündür kayıp olan ilahiyat fakültesi öğrencisi boş arazide ölü olarak bulundu
13:46 CHP Sözcüsü: Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kaldı, kazanmak için elimizden geleni yapacağız
13:44 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'nin oylarının 75 ilde düşmesi, 6 ilde ise artması dikkat çekti
13:42 Bomba bir iddia ortaya atıldı! Erdoğan yurt dışından gelecek olan oylarla seçimi ilk turda bitirebilir
13:42 Türkiye İşçi Partisi'nden adaylığını ortaya koyan Mehmet Aslantuğ, Meclis'e girememesine ilişkin konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2023 14:29:52. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kaldı, kazanmak için elimizden geleni yapacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement