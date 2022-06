CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "ekonomi" değerlendirmesi (2)

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Doları ve enflasyonu düşürecek müthiş tedbir, daha önce birçok hükümetin deneyip vazgeçtiği, üç ayda bir garantili getiri sağlayacak gelire endeksli iç borçlanma senedi çıktı. Bu kağıt hangi gelire endeksli?" dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, milletin sofrasındaki ekmeğin küçüldükçe küçüldüğünü savundu. İktidarın milletten koptuğunu ileri süren Öztrak, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz ağustos ayında sarayın kibirlisi, 'Faizi düşüreceğiz, ağustosla birlikte enflasyon düşecek, bundan böyle enflasyonun yukarı çıkması mümkün değil.' dedi. Ne olduğu belirsiz bir safsatayı 'Türkiye Modeli' diye millete yutturmaya kalktı. O gün,1 dolar 8 lira 60 kuruştu, enflasyon da yüzde 20'nin altındaydı. Merkez Bankasına talimatla tabela faizini düşürttü. Sadece üç ayda, dolar kurunu da 'Daha yukarı çıkması mümkün değil.' dediği enflasyonu da bile isteye ikiye katladı. Piyasadaki faizleri de artırdı. O gün bugün, ağzını her açtığında, ekonomide çıkardığı yangına benzin döktü."

Kur Korumalı Mevduat Hesabı uygulamasına tepki gösteren Öztrak, milletin ilk dört ayda, 16 milyar 255 milyon lirayı bir avuç mudiye ödediğini iddia etti. Öztrak, "Haziran ayı başında, Kur Korumalı Mevduat'ta biriken dövize endeksli paranın toplamı 931 milyar lira. Kurun 17 lirayı geçmesiyle milletin sırtına binecek yükün 150 milyar lirayı geçeceği hesaplanıyor." ifadesini kullandı.

Dün açıklanan verilere göre Merkez Bankası'nın döviz kasasının 53 milyar dolar açık verdiğini öne süren Öztrak, tüm bunlar olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç gün önce kürsüye çıkarak bir defa daha "Faiz sebep, enflasyon sonuç." dediğini belirtti. Öztrak, şöyle konuştu:

"İşler şirazesinden çıktı. Paramız pul oldu, dolar kuru 17 lirayı geçti. 'Kuru tutacağız.' diyerek sattıkları milyarlarca dolar rezervin, döviz garantili mevduat için vatandaşın vergilerinden harcanan milyarlarca liranın üzerine bir bardak soğuk su içildi. Nebati Bakan'ın 'TL en değersiz noktada, rahat olun, daha fazla düşecek yeri yok.' dediği günden bu yana Türk lirası 2,5 ayda dolar karşısında yüzde 14 değer yitirdi. Dün akşam saatlerinde, önce Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamalarının sonuna da Türkiye Modeli çerçevesinde, 'Bu akşamdan itibaren enflasyon ve döviz kuruna karşı yeni adımlar atacağız.' lafları eklemişler. Dolar kuru, bu duyurunun ardından 40 kuruş indi. Üç saat sonra da Bakanlıktan beklenen açıklama geldi. Doları ve enflasyonu düşürecek müthiş tedbir, daha önce birçok hükümetin deneyip vazgeçtiği, üç ayda bir garantili getiri sağlayacak gelire endeksli iç borçlanma senedi çıktı. Bu kağıt hangi gelire endeksli? Yandaş müteahhitlere yaptırılan, onlara hem de dövizle garantisiyle verilen, geçilmeyen yolların ve köprülerin, uçulmayan havalimanlarının geliri olamaz. Devlet bunlardan gelir elde etmek bir yana milyarlarca dolar garanti ödüyor."

"Yük yine vatandaşlarımızın sırtında kalacak"

Eğer söz konusu olan kamu işletmelerinin geliri ise Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu İşletmeleri Raporu'na göre, BOTAŞ'ın EÜAŞ'ın Taş Kömürü Kurumunun, DDY'nin, DHMİ'nin Çay-Kur ve TEDAŞ gibi pek çok kamu işletmesi zararda olduğunu iddia eden Öztrak, "Anlaşılan dün gece açıklandığında, garantisi gelirinin önünde giden, bu iç borçlanma aracının yükü, yine vatandaşlarımızın sırtında kalacak. Bir cin fikir tedavüle sokulacak." dedi.

Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Parası, dövizi olanın elinden, parasını, dövizini almak için faiz sözcüğünü kullanmadan yüksek faiz vereceksiniz, maliyetini de milletin hazinesine yükleyeceksiniz. O paraları, dövizleri de har vurup harman savuracaksınız. Dün akşam yapılan açıklamaya göre, doların ve enflasyonun belini kıracak büyük planın ikinci adımı da tüketici kredilerinin vadelerini kısaltmak, kredi kartlarında asgari ödeme miktarının artırılması. Borç harç, zar zor ayakta kalmaya çalışan milletimiz, saraydan bir tokat daha yedi. Siz aspirin tedavisi ve pansumanla uğraşırken Türkiye'nin Kredi Temerrüt Risk Primi, 14 yıl sonra ilk kez 800 puanı geçti. Dün akşamki açıklamalardan sonra dağ yine fare doğurdu. Bu da diğerleri gibi sarayın iş bilmezliğinin nişanesi olarak, tarihin duvarlarına çakıldı. Dün akşam körükledikleri beklentiler fos çıkınca dolar hızla eski seviyesine döndü. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine düşen, Türkiye Modeli diye yaldızlayarak yaptıkları açıklama sürecinde dolar kuru 3-4 saat içinde asansör gibi inip çıkarken, kimler dolarları düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan sattı, kimler köşeyi döndü, kimler voliyi vurdu, bunların içinde, saraydan, AK Parti Genel Merkezi'nden, beşli çeteden, bürokrasiden kimse var mı? Bunları açıklamaktır."

BM'nin Gıda Raporu'na göre Türkiye'de 15 milyon kişinin yeterince beslenemediğini dile getiren Öztrak, araştırma şirketlerinin kamuoyuna yansıyan raporlarına göre ülkede her 10 kişiden 9'unun ise geçim sıkıntısı çektiğini vurguladı. "Eskiden ev almak hayaldi, şimdi maaşlı çalışan için bir araba almak da hayal oldu." görüşünü paylaşan Öztrak, arabası olanın da kontağı çevirmek için 40 kere düşündüğünü iddia etti.

Türkiye'nin potansiyeli çok büyük bir ülke olduğunun altını çizen Faik Öztrak, "Özellikle pandemi sonrasında, kısalan tedarik zincirleri, ülkemizin bu potansiyelini daha da artırmıştır. Ekonomimiz doğru ilaca hızlı cevap verir. Güveni sağlayacak bir programla yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni liyakatli kadrolarla çok kısa sürede ayağa kalkar." dedi.

Öztrak, şunları kaydetti:

"Karşımızda millete taahhüdünü yerine getiremeyen bir müflis siyasetçi vardır. O siyasetçi şimdi çıkmış, milletten bir defa daha oy istemeye kalkmaktadır. Ama kendisi de durumun farkındadır. Adaylığını açıklarken, mezarlıktan geçerken ıslık çalarak korkusunu bastırmaya çalışan biri gibi ülkenin ikinci büyük partisinin liderine demediğini bırakmamıştır. En iyi bildiğini yapmış, bağırmış, çağırmış. On parmağında on kara her yana bulaştırmıştır. Milleti işsizlik ile hayat pahalılığı arasında ezeceksin. Sofralardaki ekmeği küçülteceksin, insanları kuyruklara mahkum edeceksin, esnafı borca, faturalara ezdireceksin, milletine 'çürük, sürtük' diye küfür edeceksin, sonra da çoktan kaybettiğin belli bir seçimde, milletin oyuna talip olacaksın. Bu hale düşünce tabii ki adaylığını açıklarken, edebi, adabı unutursun. Bu ülkede milyonlarca insanın oy verdiği, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanına yine ağız dolusu hakaretler eden sarayın kibir abidesine sözlerini aynen iade ediyoruz. Ettiği hakaretleri, tıynetine ve meşrebine veriyoruz. Bir de kendisine tavsiyemiz var. Bu gece yattığında bir vicdan muhasebesi yap. Millete olan taahhüdünü yerine getirmek bir yana, ülkemizi sefalet liginde G-20'nin şampiyonu yapan bir kişi olarak, bu milletin karşısına hangi yüzle çıkabileceğini düşün. Milletimiz, sizin halinizi gördü, notunuzu verdi, tasdiknamenizi hazırladı. Elinize verip evinize göndermek için sandığı bekliyor."(2)