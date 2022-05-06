CHP Sözcüsü Öztrak'tan, Soylu'ya sert sözler: Atama bakan haddini fazlasıyla aşmıştır - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Öztrak'tan, Soylu'ya sert sözler: Atama bakan haddini fazlasıyla aşmıştır

06.05.2022 23:34
CHP Sözcüsü Öztrak'tan, Soylu'ya sert sözler: Atama bakan haddini fazlasıyla aşmıştır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden alınması yönünde çağrıda bulundu. Öztrak, "Bu atama bakan haddini fazlasıyla aşmıştır. Görevini yerine getirmeyen bu memur hakkında saray mutlaka gereğini yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sığınmacılarla ilgili açıklamalarına da değinen Öztrak, "Atama İçişleri Bakanı bayramda 'İdlib'te 57 bin briket evi tamamladık. Yıl sonuna kadar 100 bin evi bitireceğiz' dedi. Allah aşkına siz bunları yaparken kime sordunuz? Kimin parasıyla kime hava atıyorsunuz? Bu asil millet, öz yurdunda oturacak ev bulamazken bunlar Suriye'de şehirler inşa ediyor. Vatandaşlarımızın payına cefa, el oğlunun payına sefa!" dedi.

"MİLLETİN PARASIYLA SURİYE'DE EV YAPIYORLAR"

Öztrak, "Son bir yılda İstanbul'da kiralar yüzde 126 artmış. Ankara'da kiralar yüzde 116 zamlanmış. Türkiye genelinde kiralardaki artış yüzde 123'e ulaşmış. Ev sahibi ve kiracılar arasındaki kavgalar ayyuka çıkmış. Bunlar milletin parasıyla gitmişler Suriye'de ev yapıyorlar. Sonra da buraya gelip burnundan soluyan millete caka satıyorlar! Şimdi aziz milletimize soruyoruz. Sana TÜİK'in yüzde 21 kira artış zammına güven diyen, TÜİK kira rakamlarını karartınca millet yaşadığı sorunu hissetmez sanan, İdlib'te 73 okul, 50 cami, 23 sağlık tesisi, 18 sosyal tesis, 25 park, 35 fırın, 40 su kuyusu yaptıklarını ballandıra ballandıra anlatan, ondan sonra sana dangalak diye hakaret eden edep yoksunları mı akıllı, yoksa en iyisi olmanın hesabını bu yönetimden soracağım diyenler mi akıllı? Allah akıl fikir versin diyeceğiz ama Allah akıl dağıtırken bunlar ne yazık ki nasibini almamış." ifadelerini kullandı.

"PARAYI SEVDİĞİNİZ KADAR BU ÜLKEYİ SEVSENİZ YA!"

Bakan Soylu'nun 'Suriyeliler giderse iş insanlar isyan eder' sözlerini yorumlayan Öztrak, "Şu zenginleri ve parayı sevdiğiniz kadar bu milleti, bu ülkeyi, bu devleti sevseniz ya! Nedir bu millete, bu ülkeye, bu devlete gareziniz!" ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLEMEZ BİR REZALET, KINIYORUZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik sözlerine sert tepki gösteren Öztrak, "Hiçbir şekilde kabul edilemez. Tam bir rezalet, kınıyoruz! Onu oraya atayan kişi artık gereğini yapmalıdır. İçişleri Bakanlığı yapmak yerine siyaset yapan, 10 parmağında 10 karayı siyasetçilere bulaştırmaya çalışan bu atama bakan haddini fazlasıyla aşmıştır. Görevini yerine getirmeyen bu memur hakkında saray mutlaka gereğini yapmalıdır" dedi.

Öztrak, "Sarayın kibirlisi, sarayın bekçisinden korkmasın. Façası bozulan bekçi, bu sefer bu bakanın görevden alınmasına razı olabilir" diye ekledi.

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Son Dakika Politika CHP Sözcüsü Öztrak'tan, Soylu'ya sert sözler: Atama bakan haddini fazlasıyla aşmıştır - Son Dakika


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