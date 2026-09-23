CHP Sözcüsü Sarı: "(Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi) Bir belediye başkanımız işlem yaparken, kendi genel başkanı dışında başka partinin genel başkanına bilgi verdiğini diyemez"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin "Görüşmeden YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da haberi vardı" şeklindeki açıklamasıyla ilgili, "Bir belediye başkanı bir işlem yaparken, kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdiğini diyemez, diyemez bunu. CHP'nin genel başkanı bellidir" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mutlak butlan kararının ardından yeni bir süreç için çabaladıklarını dile getiren Sarı, "Zor bir dönemden, bir iktidar fırsatı oluşturmak için çabalıyoruz. Bunun için emek harcıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bunun daha başka görüntülerini de, daha başka biçimlerini de görüyor olacağız" diye konuştu.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin 'Butlanla iş birliği yapmayız' şeklindeki sözlerine ilişkin konuşan Sarı, "Bu ne kibirdir arkadaşlar? Bu neyin kibri? Ne yapmaya çalışıyoruz? Amacımız ne? Biz burada birlikte iş birliği içinde bir süreç yönetmeye çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Niyetimiz açık, durduğumuz yer belli. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Ama bunu anlamayan bir bakış açısıyla karşı karşıya kaldığımızı ilan etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sarı, seçimden sonra 416 olan CHP'li belediye sayısının daha sonra belediye başkanlarının başka partilere geçmesi sebebiyle 121'e düştüğünü ifade etti. Sarı, "Toplam 38 belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçmiş bulunuyor. Şimdi vereceğim veri teyide muhtaç ama bizim elde ettiğimiz bir veri olması açısından söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip de YENİ Parti'ye geçen belediye başkanı sayısını tam olarak bilemiyoruz. Ama bizim çeşitli kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre bu belediyelerin tamamı YENİ Parti'ye geçmiş değil. Bizim elimizdeki verilere göre istifa edip YENİ Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 173" şeklinde konuştu.

"Kampta yapacağımız toplantının ardından belediye başkanlarımızı toplantıya çağıracağız"

25-27 Eylül tarihleri arasındaki kampın ardından belediye başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştireceklerini belirten Sarı, "Kampta yapacağımız toplantının ardından hem siyasal aidiyet meselesini de netleştirmek için belediye başkanlarımızı toplantıya çağıracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği içinde olduğunu düşünen, henüz istifa etmemiş olan bütün bu belediye başkanlarımızla bir toplantı yapıp, bir durum değerlendirmesi yapacağız" ifadelerine yer verdi.

"Genel başkanlıkla ilgili kararı CHP'nin delegelerine vereceğini değerlendiriyoruz"

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olup olmayacağı sorusuna, "Normal şartlarda CHP'nin genel başkanı, yapılacak ilk kurultayda doğal genel başkan adayıdır. Dolayısıyla genel başkanlıkla ilgili kararı Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegelerine vereceğini değerlendiriyoruz. Biz şu anda bu adaylık meselelerini çok konuşmuyoruz partinin içinde, çok tartışmıyoruz. Başka aday arkadaşlarımız da olabilir. Zira aday olmak isteyen arkadaşlarımız da olduğunu duyuyoruz. Onların en demokratik haklarıdır. Onlar da bu süreçte aday olabilirler. Ama buraya daha çok var" yanıtını verdi.

"YENİ Parti'ye geçen arkadaşların bir kısmının geri döneceğini düşünüyorum"

YENİ Parti'ye geçen bazı milletvekillerinin tekrardan CHP'ye döneceği iddialarına ilişkin konuşan Sarı, "Bu arkadaşların bir kısmının geri döneceğini de düşünüyorum. Bu konuyla ilgili de elimizde bazı doneler var. Giden partiyi terk eden arkadaşlarımız bizimle ilişki içindeler. Hem milletvekili düzeyinde, belediye başkanı düzeyinde, belediye meclisi düzeyinde, üye düzeyinde, il başkanı düzeyinde. Oraya ilişkin beklentileri olan, hayal kırıklığına uğramış olan, umduklarını bulamayan arkadaşlarımız da var. Onlar da gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"CHP'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir"

Parti aidiyeti meselesine vurgu yapan Sarı, "CHP'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir. Hiç kimse CHP'den üstün değil, hiç kimse CHP'den üstte görmesin kendisini. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz" dedi.

"Bir belediye başkanımız işlem yaparken, kendi genel başkanı dışında başka partinin genel başkanına bilgi verdiğini diyemez"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "Görüşmeden YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da haberi vardı" şeklindeki sözlerine ilişkin Sarı, "Bir belediye başkanımız bir işlem yaparken, kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdiğini diyemez, diyemez bunu. CHP'nin genel başkanı bellidir. CHP'nin belediye başkanı ise herkes, o zaman CHP'nin CHP genel başkanı olduğu, sorumluluğunun CHP genel başkanına karşı bir sorumluluk olduğunu kabul edecek. Biz önümüzdeki günlerde bir belediye başkanları toplantısı yaptığımızda, çıkacak tabloya göre ayrıca bir değerlendirme yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Mansur Yavaş'ın aday olma iradesi kendisine aittir"

"Muhtemel bir erken seçimde ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı için YENİ Parti ile bir ittifak olur mu?" şeklindeki soru üzerine Sarı, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tabii ki daha çok var o sürece. Bir iş birliği olabilir mi, ortak cumhurbaşkanı adaylıkları olabilir mi, ittifaklar oluşabilir mi? Bunların hepsi oluşabilir önümüzdeki dönemde. Biz bütün muhalefet partileriyle birlikte hareket etmek isteriz. Böyle bir şeyimiz yok. İlkeler önemli. Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili bir şey söylemek istemem. O aday olma iradesi kendisine aittir. Böyle bir iradeyi bugüne kadar göstermiş, söylemiş değil. Böyle bir şey olursa onu ayrıca değerlendiririz" dedi.

"Bu sorunu sonsuza dek ortadan kaldırabilmek için çok boyutlu bir biçimde ele alınması gerektiğini düşünüyoruz"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye süreci önemli. Bence biraz siyaset üstü bir konu. Biz bu sürecin çözümü konusunda elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğimizi söylemiştik. Hatta biz bu konunun sadece devletin bekası çerçevesinde de bir güvenlik ekseninde tartışılmasını da yetersiz buluyoruz. Önümüzdeki süreçte, evet devletin bekası önemli, güvenlik meseleleri önemli. Ama bu sorunu sonsuza dek ortadan kaldırabilmek için kültürel boyutuyla, ekonomik boyutuyla, bölgesel kalkınma boyutuyla çok boyutlu bir biçimde ele alınması gerektiğini, zenginleştirilmesi gerektiğini, derinleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz."