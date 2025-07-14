CHP Sözcüsü Yücel: "Meclis üyesi listesini oluşturan Manavgat Belediye Başkanı Kara ve önceki Belediye Başkanımız Sözen\'in üyelikleri askıya alındı"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'in üyelikleri askıya alınmıştır" dedi.

CHP Sözcüsü Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında partisinin Genel Merkez binasında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yücel, 9 yıl önce 15 Temmuz darbe girişiminin karşısında demokrasiden yana durduklarını ve bugün de darbelerin karşısında demokrasiden yana olduklarını ifade ederek, "Allah bu millete, bir daha 15 Temmuz yaşatmasın. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

"Meclis üyesi listesini oluşturan Manavgat Belediye Başkanı Kara ve önceki Belediye Başkanımız Sözen'in üyelikleri askıya alındı"

CHP Meclis üyesi Mehmet Çiçek'in Manavgat Belediye Başkan Vekili seçildiğine dikkati çeken Yücel, "Bütün bu yaşananlarda Cumhuriyet Halk Partisinin tek kusuru bu baklavacının meclis üyesi yapılmasıdır. Bugünkü MYK toplantımızda, Manavgat'ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül'ün kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş; soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'in üyelikleri askıya alınmıştır" dedi. - ANKARA