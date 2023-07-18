CHP, TBMM'nin 25 Temmuz'da olağanüstü toplanması için başvuruda bulundu - Son Dakika
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CHP, TBMM'nin 25 Temmuz'da olağanüstü toplanması için başvuruda bulundu

18.07.2023 17:50

Akaryakıt ve doğal gaza gelen zamların ardından vatandaşların tepkileri çığ gibi büyürken CHP, 1 Ekim'e kadar tatilde olan TBMM'nin olağanüstü toplanması için çağrıda bulundu. Ancak Meclis'te zamların görüşüldüğü ve oylandığı günlerde CHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti milletvekillerinin yarısının olmadığı ortaya çıkmıştı.

TBMM'de Meclis'te zamların görüşüldüğü ve oylandığı günlerde CHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partileri milletvekillerinin yarısının olmadığı ortaya çıkmıştı. Akaryakıta ve doğal gaza gelen ÖTV zamlarının ardından CHP, TBMM'nin 25 Temmuz'da olağanüstü toplanması için başvuruda yaptı.

25 TEMMUZ'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

Türkiye, hayat pahalılığı ile mücadele ederken akaryakıta ve doğal gaza gelen ÖTV zamlarına tepkiler devam ediyor. CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 25 Temmuz'da olağanüstü toplanması için başvuruda bulundu.

"DİLEKÇEMİZİ TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNUYORUZ"

Konuya ilişkin açıklamayı CHP Grup Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı. Özel, "Son yapılan zamları ve ekonomideki kötü gidişatı görüşmek üzere CHP ve muhalefet partileri ile birlikte Meclis'i 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmak üzere dilekçemizi TBMM Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi.

YASA GEÇERKEN MUHALETİN YARISI OYLAMAYA KATILMADI

Öte yandan ÖTV zamlarının TBMM'den geçtiği oylamada CHP milletvekillerinin yarısının Meclis'te olmadığı ortaya çıktı. Oylamaya CHP'den 69, Yeşil Sol Parti'nin 40, İYİ Parti'den 20 milletvekili katılmadı.

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, TBMM'nin 25 Temmuz'da olağanüstü toplanması için başvuruda bulundu - Son Dakika


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