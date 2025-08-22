CHP Uşak Başkanından İstifa - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP Uşak Başkanından İstifa

CHP Uşak Başkanından İstifa
22.08.2025 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen, delege seçimlerindeki baskıları gerekçe göstererek istifa etti.

CHP Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen ve yönetim kurulu üyeleri, mahalle delegeliği seçim sürecinde yaşanan gelişmeleri gerekçe göstererek görevlerinden istifa etti.

BASKI VE TEHDİTLERE DAYANAMADI

Gelişmeyi yazılı bir açıklama ile duyuran Dümen, "Üyeler örgütlerimizin bilgisi dışında ve baskı altında yönlendirildi. Çalışanlar işten çıkarma tehdidiyle oy kullanmaya zorlandı, kullanılan pusulalar imza karşılığı teslim ettirildi. Bu baskı ve tehditler video kayıtları ve tanıklıklarla sabittir" ifadelerini kullandı.

PARTİLİLERİN ÜZERİNE YÜRÜNDÜ, SANDIK ALANINA ZORLA GİRİLMEYE ÇALIŞILDI

Delege seçimlerinde partililerin üzerine yüründüğünü ifade eden Dümen, sandık alanına zorla girilmeye çalışıldığını, küfürlü saldırılar yaşandığını ve polisin müdahale etmek zorunda kaldığını söyledi.

CHP Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen Görevinden İstifa Etti
Uğur Dümen

"PARTİMİZİN BAĞIMSIZLIĞINI VE DEMOKRASİMİZİ KORUMAKTA KARARLIYIZ"

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin kökleri yok sayılmaya çalışılmaktadır" diyen Dümen, sözlerine şu şekilde devam etti: "İşten çıkarma, işe alım ve partili olmayanların üye yapılması gibi yöntemlerle seçimlere müdahale edilmesi partimizin ilkeleriyle taban tabana zıttır. Bu yöntemlere boyun eğmeyeceğiz. Biz örgütümüzün onurunu, partimizin bağımsızlığını ve demokrasimizi korumakta kararlıyız. Uşak'ta korku değil cesaret kazanacak, tehdit değil örgütün gerçek iradesi kazanacak"

PARTİ ÜYELİKLERİ DEVAM EDECEK

Öte yandan Dümen, yalnızca Merkez İlçe Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiklerini, parti üyeliklerinin ise devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Uşak Başkanından İstifa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölümle biten tesadüf Kafa kafaya çarpışan 2 tırın sürücüsü kardeş çıktı Ölümle biten tesadüf! Kafa kafaya çarpışan 2 tırın sürücüsü kardeş çıktı
AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti
17 yaşındaki Arda on günlük yaşam mücadelesini kaybetti 17 yaşındaki Arda on günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kemikleri 65 yıl sonra eriyen buzulda bulundu Kemikleri 65 yıl sonra eriyen buzulda bulundu
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
Şili’de 7.5 büyüklüğünde deprem Tsunami alarmı verildi Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
Özlem Çerçioğlu’na soğuk duş Konser alanındaki sandalyeler boş kaldı Özlem Çerçioğlu'na soğuk duş! Konser alanındaki sandalyeler boş kaldı
Tatilde talihsiz kaza Bige Önal’ı akrep soktu Tatilde talihsiz kaza! Bige Önal'ı akrep soktu
Gizli anlaşma gün yüzüne çıktı Ronaldo’nun evlilik sözleşmesi şaşkınlık yarattı Gizli anlaşma gün yüzüne çıktı! Ronaldo'nun evlilik sözleşmesi şaşkınlık yarattı
Hatay’da güvenlik görevlisi, heimlich manevrası ile kadının hayatını kurtardı Hatay'da güvenlik görevlisi, heimlich manevrası ile kadının hayatını kurtardı
Genç kadın, araçlara aldırış etmeden yol ortasında dans etti Genç kadın, araçlara aldırış etmeden yol ortasında dans etti

20:48
Balıkesir beşik gibi Aynı yerde bir deprem daha
Balıkesir beşik gibi! Aynı yerde bir deprem daha
20:07
Orman yangını kabusu Dört kentten alevler yükseldi
Orman yangını kabusu! Dört kentten alevler yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 22:39:09. #7.11#
SON DAKİKA: CHP Uşak Başkanından İstifa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.