CHP Uşak Başkanından İstifa

CHP Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen ve yönetim kurulu üyeleri, mahalle delegeliği seçim sürecinde yaşanan gelişmeleri gerekçe göstererek görevlerinden istifa etti.

BASKI VE TEHDİTLERE DAYANAMADI

Gelişmeyi yazılı bir açıklama ile duyuran Dümen, "Üyeler örgütlerimizin bilgisi dışında ve baskı altında yönlendirildi. Çalışanlar işten çıkarma tehdidiyle oy kullanmaya zorlandı, kullanılan pusulalar imza karşılığı teslim ettirildi. Bu baskı ve tehditler video kayıtları ve tanıklıklarla sabittir" ifadelerini kullandı.

PARTİLİLERİN ÜZERİNE YÜRÜNDÜ, SANDIK ALANINA ZORLA GİRİLMEYE ÇALIŞILDI

Delege seçimlerinde partililerin üzerine yüründüğünü ifade eden Dümen, sandık alanına zorla girilmeye çalışıldığını, küfürlü saldırılar yaşandığını ve polisin müdahale etmek zorunda kaldığını söyledi.

Uğur Dümen

"PARTİMİZİN BAĞIMSIZLIĞINI VE DEMOKRASİMİZİ KORUMAKTA KARARLIYIZ"

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin kökleri yok sayılmaya çalışılmaktadır" diyen Dümen, sözlerine şu şekilde devam etti: "İşten çıkarma, işe alım ve partili olmayanların üye yapılması gibi yöntemlerle seçimlere müdahale edilmesi partimizin ilkeleriyle taban tabana zıttır. Bu yöntemlere boyun eğmeyeceğiz. Biz örgütümüzün onurunu, partimizin bağımsızlığını ve demokrasimizi korumakta kararlıyız. Uşak'ta korku değil cesaret kazanacak, tehdit değil örgütün gerçek iradesi kazanacak"

PARTİ ÜYELİKLERİ DEVAM EDECEK

Öte yandan Dümen, yalnızca Merkez İlçe Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiklerini, parti üyeliklerinin ise devam edeceğini açıkladı.