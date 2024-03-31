CHP ve Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayları Oylarını Kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci ile Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, oylarını kullandı.
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, oyunu kullanmak için eşi Sezil Tamer Mandalinci ile birlikte Turgutreis Mahallesi'ndeki Vedat Türkmen Ortaokulu'na geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Mandalinci, kendisiyle fotoğraf çektirmek için oluşan sıra nedeniyle sandık başına güçlükle ulaşabildi. 1037 numaralı sandığın bulunduğu dersliğe gelen Mandalinci, oyunu kullandıktan sonra "Bodrumumuz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki bu akşam güzel bir sonuç çıkacak" dedi.
Demokrasiyi özümseyen Bodrumluların, halk iradesini sandığa yansıtmak amacıyla seçime yoğun katılım sağlayacağına inandığını belirten Tamer Mandalinci, şöyle konuştu;
"Uzun bir seçim kampanyası maratonun ardından bugün nihayet seçim gününe ulaşmış bulunuyoruz. Görüyorum ki yoğun bir katılım var. Huzur, güven ve sükunetle geçmesini diliyorum ve inşallah sandıktan çıkan sonuçla beraber bu akşam Bodrum Belediye Meydanı'nda güzel bir kutlama yapıyor olacağız. Bu seçim döneminde Bodrum'da sevgiyi, barışı, huzuru sağlayan bütün aday adaylarına çok çok teşekkür ediyorum. Herkes çok özverili bir şekilde seçim dönemini yürüttü. Günün sonunda halkımızın takdiriyle bir aday kazanacak. Bodrum'umuza, Muğla'mıza, Türkiye'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum" Mandalinci, son olarak seçim güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine ve seçimde görev alan herkese teşekkür ederek kolaylıklar diledi.
Başkan adayı Tosun, Çırkan'da kullandı
Cumhur İttifakı AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimi için oyunu Çırkan Mahallesi'ndeki Bodrum Anadolu Lisesi'nde kullandı.
Eşiyle birlikte sabah saat 09.00'da sandık başına giden Tosun, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla sohbet ederek, sandık başındaki görevlilere de kolaylıklar diledi. Mehmet Tosun, seçimlerin Bodrum'a ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek şöyle dedi;
"Ben bu seçimlerde bizim kazanacağımızı, Bodrum'un kazanacağını düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sandık başında görev yapan sandık kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum, müşahitlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü yorucu bir süreç. Hem oy kullanma sürecinin birebir takip edecekler ve gecenin geç saatlerine kadar oylara sahip çıkacaklar. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Emeklerine sağlık" - MUĞLA
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Arjantin İlkokulu'ndaki sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Kılıçdaroğlu ve eşi, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra kabine geçerek oyunu kullandı.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı ile birlikte oy kullanmak için Fatih İlk Okulu'na gitti. Vali Yazıcı, seçim sürecinin olumsuzluklarla karşılaşmadan devam ettiğini belirterek, Malatya için hayırlı sonuçlar diledi.
Erzurum'da 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma süreci devam ediyor.
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Giresun'da sorunsuz başladığını ve devam ettiğini belirtti. Vali Serdengeçti, oyunu kullandığı Cumhuriyet Ortaokulu'nda seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Seçim sürecinde 3 binin üzerinde polis ve jandarma personelinin görev yaptığını ifade eden Serdengeçti, Giresun'da demokrasi bayramının güzel şekilde tecelli ettiğini söyledi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in oy kullanmasının ardından, önünde taşınan kalp krizi geçiren vatandaşı fark etmemesi dikkat çekti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da mezun olduğu ilkokulda kullandı. Çelik, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, demokrasinin gücünün gösterileceği, yüksek katılımlı olmasını umdukları bir seçime gidildiğini söyledi.
Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verdi. Eşi Fatma Doğan ile birlikte Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'na gelen Doğan, 1145 nolu sandıkta oyunu kullandı. Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, 'Seçimlerde inşallah demokrasimiz güçlenerek çıkacaktır. Çarşamba'mıza, Samsun'umuza, tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.' dedi.
Antalya'da bazı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köpekleriyle oy kullandı. Kent merkezi ve ilçelerinde kurulan 6 bin 40 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor. Bazı seçmenler arkadaşlarıyla, aile üyeleriyle okula gelirken bazıları da evcil hayvanlarıyla sandığı gitti. Serhan Tüzer ve Emine Okan isimli seçmenler, köpekleriyle birlikte oy kullanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Sanatçı Sezen Aksu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. Aksu, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra 1291 numaralı sandıkta oyunu kullandı ve okuldan ayrıldı.
Oy kullanma işlemi devam ederken, Karabük'te SMA hastası olan İsmail İnce, ambulansla oy kullanmak için Anayasa İlkokulu'na götürüldü. İnce, ambulansın içerisinde sağlık görevlilerinin yardımıyla oy kullanarak demokratik hakkını kullandı.
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