CHP ve Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayları Oylarını Kullandı

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci ile Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, oylarını kullandı.

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, oyunu kullanmak için eşi Sezil Tamer Mandalinci ile birlikte Turgutreis Mahallesi'ndeki Vedat Türkmen Ortaokulu'na geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Mandalinci, kendisiyle fotoğraf çektirmek için oluşan sıra nedeniyle sandık başına güçlükle ulaşabildi. 1037 numaralı sandığın bulunduğu dersliğe gelen Mandalinci, oyunu kullandıktan sonra "Bodrumumuz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki bu akşam güzel bir sonuç çıkacak" dedi.

Demokrasiyi özümseyen Bodrumluların, halk iradesini sandığa yansıtmak amacıyla seçime yoğun katılım sağlayacağına inandığını belirten Tamer Mandalinci, şöyle konuştu;

"Uzun bir seçim kampanyası maratonun ardından bugün nihayet seçim gününe ulaşmış bulunuyoruz. Görüyorum ki yoğun bir katılım var. Huzur, güven ve sükunetle geçmesini diliyorum ve inşallah sandıktan çıkan sonuçla beraber bu akşam Bodrum Belediye Meydanı'nda güzel bir kutlama yapıyor olacağız. Bu seçim döneminde Bodrum'da sevgiyi, barışı, huzuru sağlayan bütün aday adaylarına çok çok teşekkür ediyorum. Herkes çok özverili bir şekilde seçim dönemini yürüttü. Günün sonunda halkımızın takdiriyle bir aday kazanacak. Bodrum'umuza, Muğla'mıza, Türkiye'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum" Mandalinci, son olarak seçim güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine ve seçimde görev alan herkese teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

Başkan adayı Tosun, Çırkan'da kullandı

Cumhur İttifakı AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimi için oyunu Çırkan Mahallesi'ndeki Bodrum Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Eşiyle birlikte sabah saat 09.00'da sandık başına giden Tosun, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla sohbet ederek, sandık başındaki görevlilere de kolaylıklar diledi. Mehmet Tosun, seçimlerin Bodrum'a ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek şöyle dedi;

"Ben bu seçimlerde bizim kazanacağımızı, Bodrum'un kazanacağını düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sandık başında görev yapan sandık kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum, müşahitlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü yorucu bir süreç. Hem oy kullanma sürecinin birebir takip edecekler ve gecenin geç saatlerine kadar oylara sahip çıkacaklar. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Emeklerine sağlık" - MUĞLA