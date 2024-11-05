CHP ve HDP'nin İttifakı Artık Gizli Değil

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 2023 seçimi öncesi CHP'nin "gizli bir ittifak" içinde olduğunu söylediklerini belirterek, "Bugün artık gizli ittifak yok. CHP'nin otobüsünün üstünden HDP Eş Genel Başkanı açıklama yapıyor." dedi.

AK Parti Tire ilçe kongresi, ilçedeki bir otelde yapıldı. Kongrede konuşan Dağ, AK Parti'nin 23 yılda yılmadığını, yıkılmadığını, yorulmadığını, hep yürüdüğünü ve hep inşa eden olduğunu söyledi.

İzmir'i yönetenlerin 25 yılda bir tane eser ortaya koymadıklarını savunan Dağ, ülke siyasetinde son günlerde yaşananlara bakıldığında safların netleşmeye başladığının görüldüğünü dile getirdi.

Dağ, "Eskiden, 2023 seçimi öncesi 'gizli ittifak' diyorduk. 'HDP gizli bir ittifak ile Kılıçdaroğlu'nu, CHP'yi destekliyor'. Bugün artık gizli ittifak yok. CHP'nin otobüsünün üstünden HDP Eş Genel Başkanı açıklama yapıyor. Bizim duruşumuz net, AK Parti, MHP. Şimdi siyaset o noktaya gelmiş vaziyette. Bunu Tire'deki bütün vatanını, milletini seven kardeşlerimiz bilsinler. Bir tarafta AK Parti, MHP, öbür tarafta CHP, HDP. Şu anki giden süreç budur." dedi.

Son 10 günlük sürede ülke siyasetiyle yerel siyasetin entegre olduğunu ifade eden Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

" TUSAŞ'a saldıran teröristin 2 tane kardeşinin İzmir'deki belediyelerde çalıştığı ortaya çıktı. Bunu saklayamadılar. Çiğli Belediyesi hemen hamle yaptı, kişiyi işten çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ne yaptı? Kişiyi işten çıkartmak gerekirken valiliğe yazı yazdı. Ben İzmir Valiliğini buradan tebrik ediyorum. İzmir Valiliği ne yaptı? Zeka küpü bir cevap verdi: 'Sizin bize bunu sormanız abesle iştigaldir'. Ben bir İzmirli olarak ve son seçimde de İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak, 1 milyona yakın İzmirlinin oy verdiği bir kişi olarak bu cevabı verenlere İzmirliler adına şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum, takdirle karşılıyorum."

"İzmir sizin terörü istihdam edeceğiniz bir merkez değil"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da İzmirlilerin TUSAŞ saldırısında teröristlerin akrabalarının İzmir'de belediyelerde çalışıyor olmasının muhasebesini yapması gerektiğini ifade etti.

Bunu hiçbir İzmirlinin kabul etmeyeceğini dile getiren İnan, şöyle konuştu:

"İzmir sizin terörü istihdam edeceğiniz bir merkez değil. İzmir sizin dağdaki arkadaşlarınıza iş verme pozisyonunuz hiç değil. Sonra çıkmış diyorlar ki 'Valiye sorduk, onlardan geri dönüş bekliyoruz ona göre işten çıkartacağız.' diyorlar. ya kardeşim siz işe alırken bu insanları valiliğe mi, devlete mi sordunuz? Referansı kimdi? Bunları alırken biz biliyoruz ki siz ancak sorsa sorsa İstanbul Büyükşehir Belediyesine sorarsınız ya da Kandil'in uzantısı olan HDP'ye sorarsınız. O nedenle işten çıkarma işlemini de bağlı olduğunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesine sormanızı biz söylüyoruz."

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın da konuşma yaptığı kongrede tek aday olan mevcut ilçe başkanı Abdülkadir Uğurlu, yeniden başkanlığa seçildi.