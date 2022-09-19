Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, 'HDP'ye bakanlık' tartışmalarını yorumladı: Dışlanmalarını doğru bulmuyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HaberTürk ekranlarında gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Davutoğlu'nun açıklamaları arasında CHP ve İYİ Parti arasında Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle başlayan HDP tartışması da vardı.

"HDP HİÇBİR OTURUMDA GÜNDEME GELMEDİ"

HDP'nin 6'lı masada olmadığını belirten Davutoğlu, "6'lı Masa'da HDP yok. 6 lider oturuyor. Hiçbir oturumda gündeme gelmedi. HDP'ye şu veya bu şeyin verilmesi için masada olması lazım. Gürsel Tekin'in veya herhangi birinin kendi perspektifi olabilir. Ama sayın Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir konu gündeme gelmedi. HDP'nin kendisinin oluşturduğu bir başka ittifak var. Peki 6'lı Masa HDP kitlesinden oy istemeyecek mi? İsteyecek. AK Parti, MHP kitlesinden de oy isteyecek. Dün Sultanbeyli'de gençler 'Yüzde 50'yi bu ülkede sen aldın, yine de alırsın' diye pankart açtı. 6'lı Masa'nın tutumu kim olursa olsun o kitlelere hitap edeceğiz" dedi.

"İKTİDAR HDP'Yİ DIŞLAYIP, OSMAN ÖCALAN'I EKRANA ÇIKARIYOR"

HDP'nin dışlanmasını doğru bulmadığını belirten Davutoğlu, "HDP'liler bizi ziyaret etti, görüşlerimizi ifade ettik. Çok açık bir biçimde kendileriyle konuşuruz. Parti kapatılmalarına karşı çıktık. Daha önce MHP'de kapatıldı, ama MHP ortadan kalktı mı? Parti kapatmakla Türkiye'nin birliği sağlanmaz. Bizim şu anda birliğimizi sağlayacak olan ortak aidiyet bilinci. Benim de sayın Pervin Buldan, Mithat Sancar geldiğinde çok açık ifade ettim. Türkiye'de siyasetin normalleşmesi için herkesin vesayetlerden arınması lazım. HDP'nin İmralı, Kandil'in dışında olması lazım, Meclis'teki tutumlarıyla öne çıkmaları lazım. İktidarın yaptığı HDP'yi dışlayıp Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarmak. Böylesine iki yüzlülük olmaz" şeklinde konuştu.

"KÜRTLER BANA 'SEROK AHMET' DİYOR"

Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kürtler bana 'Serok Ahmet' diyor. Çünkü terörle mücadeleyi ben yürüttüm. Kürtler beni neden seviyorlar? Emniyet görevlilerine de askeriyeye de şu talimatı verdim; demokratik hukuk kurallarıyla mücadele edeceksiniz. Sur'da mücadele ederken Hasan Paşa Hanı ile Ulu Cami'de binlerce Kürt vatandaşa dedim; Toros dağlarının kenarında doğan Türkmen çocuğunun ne kadar hakkı varsa Dicle kenarında doğan Kürt çocuğunun da o kadar hakkı vardır dedim. Türkiye'de kamu düzeni hepimizin düzenidir. Arkadaşlarıma şunu söyledim; Türk arkadaşlara söylüyorum, ben de Türküm, Kürtlerin hakkını biz savunacağız. Kürt arkadaşlarıma söylüyorum, Türkler'de bir kaygı varsa bu kaygıyı siz gidereceksiniz. Bu ülkeyi böyle koruruz. Kürtlerin haklarını, Kürtçeyi Türkler savunacak. Kürtçe öğrenmekte ne sakınca var? İngilizce, Farsça öğreniyoruz. İngiliz prensini, şu andaki kralın veliaht iken unvanı Galler Prensi'ydi. Önce Gal dilini öğrenir. Türkler ve Kürtlerin savaştığı tek bir savaş yok."