YSK, Hatay ve Ordu için kararını verdi - Son Dakika
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Politika

YSK, Hatay ve Ordu için kararını verdi

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YSK, İYİ Parti'nin Ordu, CHP'nin ise Hatay seçimlerine ilişkin yaptığı ''tam kanunsuzluk'' itiraz başvurularını reddetti.

17.04.2024 15:14  Güncelleme: 15:39
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YSK, CHP'nin Hatay ve İskender, İYİ Parti'nin ise Ordu seçimlerine ilişkin "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurularını reddetti. YSK, ayrıca AK Parti'nin Ardahan'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu da reddetti.

ÖZGÜR ÖZEL "YÜREKTEN İNANIYORUM" DEMİŞTİ

CHP Hatay'da büyükşehir seçimlerinin yenilenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YSK önünde "tam kanunsuzluk" gerekçelerinin oluştuğuna ilişkin konuşmuş, "YSK'nın siyasi baskılara boyun eğmeyeceğine yürekten inanıyorum" demişti.

HATAY RESMEN AK PARTİ'DE KALDI

Son olarak YSK, Özel'in, Hatay ve İskenderun seçimlerine ilişkin "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurusunu reddetti. Bu gelişmeyle Hatay resmen AK Parti'de kaldı.

ORDU'DA SEÇİMLER YENİLENMEYECEK

İYİ Parti, Ordu'da seçimin yenilenmesine yönelik YSK'ya ikinci kez başvuruda bulunmuştu. İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik ikinci bir dilekçeyle YSK'ya başvurduklarını ve "tam kanunsuzluk" nedeniyle seçimin yenilenmesini talep ettiklerini kaydetmişti. Ancak YSK İYİ Parti'nin bu başvurusunu da reddetti.

YSK, Hatay ve Ordu için kararını verdi

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Son Dakika Politika YSK, Hatay ve Ordu için kararını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Taner: Siz mileltin mesajini almamissiniz. Bir dahaki secimde gorusmek dilegiyle. 143 40 Yanıtla
  • hasan aksoy: Hatay'da 3800 ölü seçmenin oy kullandığı belgeleriyle ispatlandı ama maalesef yargı birilerin elinde olunca böyle oluyor! 94 24 Yanıtla Süleyman: Kaynak: Oturma Organı. 19 32
  • Mechmet Kasap: Su partileri destekleme mantigini bir türlü anlayamadim. Özellikle iktidari (AKP yi kastetmiyorum, hem kim iktidarda ise. Baska bir gün CHP olur farketmez). Mantikli bir insan ülkenin genel durumuna bakar, islerin iyiye gittigine inaniyorsa oyunu verir, kötüye gittige inaniyorsa baskasina sans verir ama hicbir zaman kimseyi desteklemez. Abi sen kendi kaderini ciziyorsun. Seni gectim, cocuklarinin kaderini ciziyorsun. Bir yerde kötü bir yönetim varsa körü körüne desteklemenin anlami ne?!!! 45 4 Yanıtla
  • Hafize Erdorun Yılmaz: Demek ki adalet herkese lazımmış.Siyasilerde hukuk arayabiliyormuş.Her ne kadar kesin karar denilse de,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar hukuki süreç işletilmeli.Mecliste araştırma komisyonu kurulmalı.Noter marifeti ile tesbit edilen hukuksuzluklar belgelendirilneli,varsa ölülerin,şaibelilerin oy kullanımı ispatlanmalı.Sosyal medyada bu konu masaya tekrar tekrar yatırılmalı.HSK'nın bu konuya eğilmesi sağlanmalı.Atı alan geçmesin. 2 0 Yanıtla
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