YSK, Hatay ve Ordu için kararını verdi

Politika

YSK, CHP'nin Hatay ve İskender, İYİ Parti'nin ise Ordu seçimlerine ilişkin "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurularını reddetti. YSK, ayrıca AK Parti'nin Ardahan'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu da reddetti.

ÖZGÜR ÖZEL "YÜREKTEN İNANIYORUM" DEMİŞTİ

CHP Hatay'da büyükşehir seçimlerinin yenilenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YSK önünde "tam kanunsuzluk" gerekçelerinin oluştuğuna ilişkin konuşmuş, "YSK'nın siyasi baskılara boyun eğmeyeceğine yürekten inanıyorum" demişti.

HATAY RESMEN AK PARTİ'DE KALDI

Son olarak YSK, Özel'in, Hatay ve İskenderun seçimlerine ilişkin "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurusunu reddetti. Bu gelişmeyle Hatay resmen AK Parti'de kaldı.

ORDU'DA SEÇİMLER YENİLENMEYECEK

İYİ Parti, Ordu'da seçimin yenilenmesine yönelik YSK'ya ikinci kez başvuruda bulunmuştu. İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik ikinci bir dilekçeyle YSK'ya başvurduklarını ve "tam kanunsuzluk" nedeniyle seçimin yenilenmesini talep ettiklerini kaydetmişti. Ancak YSK İYİ Parti'nin bu başvurusunu da reddetti.