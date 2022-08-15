Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün 2002'ye göre daha huzurluyuz (2)

'CHP VE YANDAŞLARI, KENDİLERİNİ YENİLEMEMEKTE ISRAR EDİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yılda Türkiye'ye pek çok şey kazandırdıklarını ve bunun için hamdettiklerini belirterek, "21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan üstenci CHP zihniyeti, yerinde saymayı sürdürüyor. Türkiye'nin katettiği onca mesafeye rağmen CHP ve yandaşları değişmemekte, kendilerini yenilememekte ısrar ediyorlar. Daha önce de farklı vesilelerle ifade ettim. Bu ülkenin en büyük açığı; demokrasiyi içselleştirmiş, milletin değerleri ile barışmış, yerli ve milli muhalefet açığıdır. Bu ülkenin en önemli sorunlarından biri, siyasetin tabiatında var olan rekabeti, husumetten ibaret gören kutuplaştırıcı siyaset tarzıdır. Türkiye'yi ve Türk demokrasisi bekleyen asıl tehlike inşa, imar ve ihya yerine yıkmayı, yok etmeyi, siyasetlerinin merkezlerine yerleştiren rövanşist yaklaşımlardır. Girdikleri her seçimde sandıkta milletten tokat yiyenler, maalesef iktidara gelmek için darbeden sokak olaylarından dış desteklerden hatta FETÖ'cü alçaklardan bile medet ummuşlardır. 27 Mayıs'tan itibaren demokrasimizin askıya alındığı vesayet girişimlerinin hepsinin arkasında işte bu baskıcı, jakoben, dayatmacı zihniyet var" dedi.

'FARKLI DÜŞÜNENLER TEHDİT EDİLMEKTE'2023'e giden süreçte benzer senaryoların tekrar tedavüle konulduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemize çok ağır bedeller ödeten meşrep tartışmaları, eski Türkiye heveslisi bu kesimler tarafından medya ve sosyal medya üzerinde yeniden alevlendirilmeye çalışılıyor. Polisimizin tüm yönleriyle açığa çıkardığı adli vakalar, tıpkı 1980 öncesinde olduğu gibi insanlarımızı birbirine kışkırtmanın vasıtası haline getiriliyor. Türkiye'nin geride bıraktığı toplumsal fay hatları yine bu çevreler tarafından kaşınarak provakasyon aracı olarak kullanılıyor. Ülkeye ve millete hizmetten başka hiçbir gayesi olmayan bürokratlar, bay Kemal tarafından çok açık ve net tehdit ediliyor. Devletimizin iş yapamaz hale getirilmesi isteniyor. Millet iradesini temsil eden kurumlar, hedef alınarak ve kasıtlı bir şekilde yıpratılarak siyaset kurumuna olan güven sarsılmaya çalışılıyor. Zaman değişse de aktörler değişse de ifadeler değişse de oynanan oyun değişmiyor. Milletimizin birliğine, toplumumuzun huzuruna, demokrasimizin kazanımlarına yönelik bu saldırıların başrolünü son 70 yıldır olduğu gibi bugün de yine CHP üstlenmektedir. Farklı düşünen, farklı giyinen, farklı siyasi tercihlerde bulunan insanlar CHP ve ortakları tarafından tehdit edilmekte, sindirilmeye ve korkutulmaya çalışılmaktadır. Yaşanan her hadise bunların çeşitli maskelerin arkasına gizledikleri faşist yüzlerini, baskıcı, diktacı ve nobran karakterlerini açıkça gösteriyor. Tüm bunlar gün gibi ortadayken siyasi hırsları sebebiyle muhalefetin yıkım masasında garnitür olarak yer almakta hiçbir beis görmeyenleri milletimizin takdirine havale ediyoruz" diye konuştu. 'GEÇMİŞİNİ REDDENLERİ KENDİ HALLERİNE BIRAKIYORUZ'

Çorum ve Nevşehir'e gerçekleştirdiği ziyaretlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çorum'da nefis bir menü koymuşlar pankartla o menüyle beraber de bu yuvarlak masada olanlara biz de orada 'afiyet olsun' dedik. Hamdolsun, Çorum'da resmi rakam olarak söylüyorum, 50 bin kişinin katılımıyla muhteşem bir mitingi gerçekleştirdik. Oradan Hacıbektaş'a geçtik, Hacıbektaş'ta da yine verilen rakam 10-15 bin kişi oradaki bizim programa iştirak ettiler. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza da teşekkür ediyorum. Onlar da gerçekten güzel bir program hazırladılar ve o akşam Hacıbektaş'ta hakikaten gerek oradaki tüm meşrep ve mezhep ayrımı gözetmeden kardeşlerimizle birleştik, bütünleştik, bir olduk, iri olduk ve diri olduk kardeşliğimizi tescil ve teyit ederek yolumuza devam ettik. Tüm bunlarla beraber aynı zamanda Çorum'da yeni il binamızın da açılışını yaptık. Bu da davamıza, tüm Çorumlu kardeşlerimize hayırlı olsun. CHP'li yazar ve siyasetçilerden her gün zılgıt yedikleri halde 3 kuruşluk menfaatleri için geçmişlerini reddedenleri kendi hallerine bırakıyoruz. Biz milletimizle birlikte hak yolda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.