CHP Yetkilisi Yücel, Şerafettin Bahadır Davasında Adalet Bekliyor

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Kayseri'de CHP üyesi Şerafettin Bahadır'ın darbedilip, silahla yaralanması davasına ilişkin, "Hukukun bu alçakça saldırıya en ağır şekilde ceza vereceğini inanıyoruz, düşünüyoruz" dedi.

Deniz Yücel, Kayseri'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesi 'Topal' şarkısını çalıp, oynadığı için CHP üyesi Şerafettin Bahadır'ı otomobilinin önünü kesip, silahla yaraladıkları iddiasıyla Pınarbaşı ilçesinin önceki dönem belediye başkanı Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder (63) ve yeğeni Mehmet Uzunluoğlu'nun (48) tutuklu yargılandığı davanın 2'nci duruşmasını takip etmek üzere Kayseri'ye geldi.

Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yoğun güvenlik önlemleri altında görülen ve eksikliklerin giderilmesi için ertelenen duruşmanın ardından CHP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Yücel, "Bugün 31 Mart yerel seçimlerinde Kayseri Pınarbaşı ilçesinde yapılan seçimde belediye başkan adayımız Sayın Deniz Yağan, şu anda belediye başkanımız, seçimi kazandı. Hiçbir şaibe hiçbir hukuksuzluk olmadan sağlıklı bir oy kullanma işlemi, sağlıklı bir sayım işlemi yapıldı. Ancak orada hala belleklerimizde ve hafızalarımızda olan bir milletvekilinin ilçe seçim kurulu hakimine bağırarak, tehditvari ifadelerle ortalığı ayağa kaldırması sonucunda seçim kurulu orada yapılan, gerçekleşen seçimi iptal etti. Ardından tekrarlanan seçimde yine Sayın Deniz Yağan Belediye Başkanımız seçildi. O dönemde belediye meclis üyesi adayımız Sayın Şerafettin Bahadır'a seçimi kaybeden belediye başkanının yakınları tarafından bir bahane ileri sürülerek, seçimden yaklaşık 2 hafta kadar sonra kızının dahi yanında bulunduğu bir ortamda önce araçlarla takip edilerek sonra önü kesilerek, sonra pusu kurularak acımasızca öldüresiye yapılan bir saldırı" diye konuştu.

'BU TİP OLAYLARA ASLA SESSİZ VE KAYITSIZ KALMAYACAĞIZ'

CHP'li Şerafettin Bahadır'ın darbedilmesi sonrası davanın devam ettiğini belirten Deniz Yücel, "Önce darp, daha sonra silahlı bir yaralama eylemi sonucunda Şerafettin Bahadır ağır bir şekilde yaralandı. Hayati tehlike geçirdi, sanıklar tutuklandı. Bir dava yürüyor şu anda. Davanın birinci duruşmasına da Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen yine ben katılmıştım. Bugün yine ikinci duruşmada da buradayız. Şerafettin Bey'i yalnız bırakmamak için Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu davayı, bu elim ve vahim olayın yargılandığı davayı yakından takip etmek için bugün buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tip olaylara asla ve asla sessiz ve kayıtsız kalmayacağız. Elbette efendiliğimizi, beyefendiliğimizi bozmayacağız. Hukukun bu alçakça saldırıya en ağır şekilde ceza vereceğini inanıyoruz, düşünüyoruz" dedi.

'DAVA ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN AÇILDI'

Duruşmanın 17 Nisan'a ertelendiğini ve tekrarlanan seçimde Pınarbaşı ilçesinde görevli bulunan İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın tanık olarak dinlenmesine karar verildiğini belirten Yücel, "Bu eksiklikler tamamlandıktan sonra mahkemenin en adil, en doğru ve sanıklara hak ettikleri cezayı vereceklerine inanıyoruz. Dosyadaki eksiklikler tamamlandıktan sonra, deliller tamamlandıktan sonra mahkeme bir karar verecek. Kararında bu olayın oluş şekli, sanıkların suç işlemekteki sebep ve saikleri, olayı iki kişi birlikte planlayarak bir takip etme süreci var. Gerçekleştirmeleri ve tabii ki Sayın Şerafettin Bahadır'ın adli raporu, almış olduğu darp, vücudunda kalıcı yara ve hasar bırakmış olması karşısında en ağır şekilde cezalandırılmaları gerektiğini düşünüyoruz. Burada dava öldürmeye teşebbüsten açıldı. Herhangi bir hafifletici sebep uygulanmadan, öldürmeye teşebbüsten hatta ve hatta olayın planlanarak ve tasarlanarak gerçekleştirildiğinden bahisle Şerafettin Bey'in avukatlarının, hukukçu arkadaşların da bu yönde tespitleri, delilleri ve iddiaları var; mahkemenin en ağır şekilde ceza vermesini bekliyoruz."

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN- İlyas KAPLAN/KAYSERİ,