CIA Başkanı William Burns, İsrail-Hamas müzakereleri için Mısır'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CIA Başkanı William Burns, İsrail-Hamas müzakereleri için Mısır'a geldi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, İsrail ile Hamas arasında devam eden esir takası ve ateşkes anlaşması müzakereleri için Mısır'a geldi. Mısır, Katar ve ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen müzakerelerde İsrail'in teklifi sunuldu ve Hamas'ın cevabı bekleniyor. Burns, Kahire'de son duruma ilişkin görüşmelerde bulunacak.

03.05.2024 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, İsrail ile Hamas arasında devam eden esir takası ve ateşkes anlaşması müzakereleri için Mısır'a geldi.

Mısır, Katar ve ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması müzakereleri devam ediyor. İsrail'in teklifini sunduğu ve Hamas'ın cevabının beklendiğine yönelik açıklamalar yapılırken, sonucun ne olacağı belirsizliğini koruyor. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Burns'un müzakerelerde son duruma ilişkin görüşmelerde bulunacağı tahmin ediliyor. - KAHİRE

Kaynak: İHA

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı, William Burns, İsrail, Mısır, CIA, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CIA Başkanı William Burns, İsrail-Hamas müzakereleri için Mısır'a geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:37 Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 26’ya yükseldi, istenen hapis cezası 275’e çıktı Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 26'ya yükseldi, istenen hapis cezası 275'e çıktı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:16 Meteoroloji’den 15 il için “sarı kod“ uyarısı Meteoroloji'den 15 il için "sarı kod" uyarısı
20:54 Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti
20:27 VAR’dan döndü İşte Beşiktaş’ın iptal edilen golü VAR'dan döndü! İşte Beşiktaş'ın iptal edilen golü
18:58 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
17:16 Protesto için MEB’e yürüyen CHP’lilere “simit“ sürprizi Protesto için MEB'e yürüyen CHP'lilere "simit" sürprizi
17:11 ABD’de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi ABD'de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 21:18:28. #1.11#
SON DAKİKA: CIA Başkanı William Burns, İsrail-Hamas müzakereleri için Mısır'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement