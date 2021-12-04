Çiçek'e "Kime şirin görünmeye çalışıyorsun?" demişti! Bahçeli ve Cemil Çiçek yan yana görüntülendi - Son Dakika

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Turizm Bakanı ve Devlet bakanlarından Güldal Akşit için Meclis'te tören düzenlendi. TBMM'deki törene siyasilerden çeşitli isimler katıldı.

YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER

Objektiflere yansıyan karelerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in yan yana olduğu görüldü. Bahçeli ile Çiçek arasında tansiyon, en son geçtiğimiz haftalarda başlayıp alevlenen yüzde 50+1'e ilişkin tartışmalarda yükselmişti.

"SAYIN ÇİÇEK NİYETİNİ ÖĞRENELİM" DEMİŞTİ

Çiçek, "50+1 sıkıntılara sebebiyet verecek." ifadesini kullanırken, Bahçeli ise ''Sayın Çiçek, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Türkiye'nin kaostan, işgalden, imhadan kıl payı kurtulduğunu ne çabuk hafıza kayıtlarınızdan çıkardınız? Buradan nereye ulaşmaya, ne yapmaya, kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz? Sayın Çiçek'in beyanatı her anlamda dikkat çekicidir. Ve bize göre kuşku vericidir" karşılığını vermişti.

Çiçek, ise "Konunun nasıl gündeme geldiği belli. Kim nasıl değerlendiriyorsa ya da anlıyorsa anlasın" diyerek Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi sonrası yaptığı açıklamalara işaret etmişti.