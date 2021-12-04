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Çiçek'e "Kime şirin görünmeye çalışıyorsun?" demişti! Bahçeli ve Cemil Çiçek yan yana görüntülendi - Son Dakika

Çiçek'e "Kime şirin görünmeye çalışıyorsun?" demişti! Bahçeli ve Cemil Çiçek yan yana görüntülendi

04.12.2021 14:29

Geçtiğimiz haftalarda siyasette 50+1 tartışmasını başlatan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek ile MHP lideri Devlet Bahçeli, eski bakan Güldal Akşit'in cenaze töreninde yan yana geldi. Bahçeli, tepki gösterdiği Çiçek'e "Sayın Çiçek, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz? " demişti.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Turizm Bakanı ve Devlet bakanlarından Güldal Akşit için Meclis'te tören düzenlendi. TBMM'deki törene siyasilerden çeşitli isimler katıldı.

50+1 polemiğinin ardından Devlet Bahçeli ve Cemil Çiçek ilk kez yan yana geldi

YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER

Objektiflere yansıyan karelerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in yan yana olduğu görüldü. Bahçeli ile Çiçek arasında tansiyon, en son geçtiğimiz haftalarda başlayıp alevlenen yüzde 50+1'e ilişkin tartışmalarda yükselmişti.

"SAYIN ÇİÇEK NİYETİNİ ÖĞRENELİM" DEMİŞTİ

Çiçek, "50+1 sıkıntılara sebebiyet verecek." ifadesini kullanırken, Bahçeli ise ''Sayın Çiçek, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Türkiye'nin kaostan, işgalden, imhadan kıl payı kurtulduğunu ne çabuk hafıza kayıtlarınızdan çıkardınız? Buradan nereye ulaşmaya, ne yapmaya, kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz? Sayın Çiçek'in beyanatı her anlamda dikkat çekicidir. Ve bize göre kuşku vericidir" karşılığını vermişti.

Çiçek, ise "Konunun nasıl gündeme geldiği belli. Kim nasıl değerlendiriyorsa ya da anlıyorsa anlasın" diyerek Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi sonrası yaptığı açıklamalara işaret etmişti.

Çiçek'e Kime şirin görünmeye çalışıyorsun? demişti! Bahçeli ve Cemil Çiçek yan yana görüntülendi

Yüksek İstişare Kurulu, Devlet Bahçeli, Güldal Akşit, Cemil Çiçek, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çiçek'e 'Kime şirin görünmeye çalışıyorsun?' demişti! Bahçeli ve Cemil Çiçek yan yana görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiçek'e "Kime şirin görünmeye çalışıyorsun?" demişti! Bahçeli ve Cemil Çiçek yan yana görüntülendi - Son Dakika
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