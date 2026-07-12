Çiftçi'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
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Çiftçi'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

Çiftçi\'den Terörsüz Türkiye Vurgusu
12.07.2026 10:16
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Hakkari'de terörsüz Türkiye projesinin başarıyla devam edeceğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah Terörsüz Türkiye projesi de hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan da zerre kadar şüphe duymuyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari programı kapsamında, beraberindeki Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ile birlikte Şemdinli ilçesinde bulunan 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Bölgede görev yapan askerlerle bir araya gelen Bakan Çiftçi, personelle yemek yedi ve üs bölgesindeki faaliyetlere ilişkin brifing aldı.

'BURASI STRATEJİK BİR ÜS'

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nin stratejik önemine dikkat çekerek, "Askerlerimizi, kahraman jandarmalarımızı bugün ziyarete geldik. Kendileriyle beraber yemek de yedik. Burası stratejik bir üs. Hemen biraz ilerimizde İran 7,5 kilometre ileride. Irak sınırına da 28 kilometre uzaklıktayız. Burada kahraman Mehmetçiklerimizin, jandarmamızın, korucularımızın nöbet tutması neticesinde bizler, şehirlerde bulunduğumuz yerlerde rahatlıkla yaşayabiliyoruz. Günlük hayatımızı devam ettirebiliyoruz" dedi.

Güvenliğin sağlanmasında görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür eden Çiftçi, "Bunun en büyük müsebbibi de burada görev yapan kahraman Mehmetçiklerimiz, jandarmamız. Ben bu vesileyle bugüne kadar şehadet şerbetini içmiş olan bütün Mehmetçiklerimizi, bütün jandarmamızı, polislerimizi, güvenlik korucularımızı rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize de hayırlı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

'NATO ZİRVESİ KAZASIZ, BELASIZ SONUÇLANDI'

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirlerine de değinen Bakan Çiftçi, sınır bölgelerinin bu süreçte önemli görev üstlendiğini belirterek, "7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da NATO zirvesini gerçekleştirdik. Üç katmanlı bir güvenlik tedbiri almıştık. Ankara'nın çevresindeki iller, birinci katmanı oluşturuyordu. Onun civarındaki iller, ikinci güvenlik bölgesini oluşturuyordu liman illerimizle beraber. Sınır bölgelerimizde, sınır illerimizde üçüncü katmanı oluşturuyordu. Dolayısıyla burası da şu anda bulunduğumuz mevki de bu üçüncü katmanda sınır illerimizden birisini oluşturuyor. Buradaki jandarmamızın kahramanca görev yapması neticesinde Ankara'daki NATO Zirvesi de kazasız belasız bir şekilde sonuçlanmış oldu. Ben bundan dolayı da görev yapan bütün jandarma personelimize, askerlerimize, polislerimize, güvenlik korucularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin diye de duada, niyazda bulunuyorum" dedi.

'BU BÖLGE, TERÖRSÜZ BÖLGE UYGULAMAMIZIN TEMELİNİ TEŞKİL EDİYOR'

Terörle mücadelede gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, "Bu bölge aynı zamanda Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge uygulamamızın da temelini teşkil ediyor. Jandarmamızın burada görev yapmasından dolayı artık eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor. Onların takibi yapılmıyor. İşte Şemdinli'nin açısından sınır bölgemizde daha çok asayiş olayları gözetlenmiş oluyor. Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah Terörsüz Türkiye projesi de hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan da zerre kadar şüphe duymuyorum" diye konuştu. Ziyaretin hayırlara vesile olmasını dileyen Çiftçi, "Bugünkü ziyaretimizin de hayırlara vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Burada görev yapan bütün personelimize üstün başarılar diliyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Allah devletimizi, milletimizi her daim payidar eylesin diye de dua ve niyazda bulunuyorum. Teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Çiftçi'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

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