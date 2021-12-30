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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin'in 2021 diplomatik ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin'in 2021 diplomatik ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması

30.12.2021 17:41
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin'in 2021 diplomatik ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Avrupa'nın Çin'i hem partner hem de rakip olarak görme politikasında "bilişsel bölünme" yaşandığını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Avrupa'nın Çin'i hem partner hem de rakip olarak görme politikasında "bilişsel bölünme" yaşandığını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Vang, Çin'in 2021 diplomatik ilişkilerini değerlendirdi.

Vang, ABD'nin Çin ile ikili ilişkileri geliştirmek isteyip istemediği konusunda ciddi endişeleri bulunduğunu belirtti.

Çin'in, egemenliğine meydan okumaya yönelik her türlü girişime direneceğini vurgulayan Vang, hiçbir dış ulusun güç bloğu kurmasına ya da Asya'da silahlanma yarışı başlatmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

"Avrupa'nın Çin'i rakip olarak konumlandırmasını anlamlandırmak zor"

Çin'in Avrupa ile 2021 ilişkilerine değinen Vang, "Avrupa'nın bir yandan Çin ile kapsamlı bir stratejik ortaklık kurduğunu diğer yandan Çin'i rakip olarak konumlandırmasını anlamlandırmak zor." değerlendirmesinde bulundu.

Vang, "Avrupa Çin'i hem partner hem de rakip olarak görme politikasında 'bilişsel bölünme' var gibi görünüyor." dedi.

Çin- Avrupa Birliği yatırım anlaşmasına engeller koymanın, Avrupa'nın kalkınmasına engeller koymakla aynı olduğuna işaret eden Vang, "Avrupa halkının uzun vadeli çıkarlarının zarar göreceğini" belirtti.

Vang, Avrupa'yı Çin'e karşı "nesnel ve bağımsız" bir görüş oluşturmaya çağırdı.

Çin-ABD ilişkileri

ABD'nin Tayvan'ı "son derece tehlikeli" bir duruma soktuğunu dikkati çeken Vang, "ABD, Tayvan'da bağımsızlık güçlerini desteklemesi sebebiyle dayanılmaz bir bedel ödeyecek." görüşünü paylaştı.

Vang, ABD liderlerinin yeni bir Soğuk Savaş ortamını aramadığını, Çin'in siyasi sistemini değiştirmediğini ve Çin ile karşı karşıya gelme niyetinde olmadığını gördüğünü belirtti.

ABD'nin Çin'in egemenliği ve güvenliğiyle ilgili konularda yeni provokasyonlar yaparak ikili ilişkilere zarar verdiğini vurgulayan Vang, "ABD'nin tutarsızlığı, insanların güvenliği sorgulamasına neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vang, ABD ve Çin ilişkilerinin ancak ABD'nin Çin'i artık düşman olarak görmediğinde normale dönebileceğinin altını çizdi.

Orta Asya ülkeleri ile iş birliği

Çin'in Orta Asya devletleri ile ilişkisini de takdir eden Vang, bölgesel güvenliğin korunmasına ilişkin iş birliği ile yeni zirvelere ulaşıldığını belirtti.

Vang, Çin'in 5 eski Sovyet cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kurmasının 30. yılını kutlayarak, "O zamandan beri birbirimize her konuda yardım ettik ve güvenlik iş birliği için yeni bir çerçeve oluşturduk." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Vang, Çin'in Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kazakistan ile karşılıklı siyasi güveninin yeni zirvelerine ulaştığını belirtti.

Vang, ABD'nin Afganistan'dan geri çekilmesi ve Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından ülkelerin Afganistan konusunda iyi iş birliği yaptığını kaydetti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Asya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin'in 2021 diplomatik ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin'in 2021 diplomatik ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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