Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var

08.04.2026 17:22
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten dikkat çeken bir çıkış geldi. TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyeleri görüşen Bakan Gürlek, "'Suça sürüklenen çocuk' diyoruz; aslında bu kavramı da en baştan değiştirmemiz gerekecek. Toplumun yüzde 81'inin çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati. Ben de aynı kanaatteyim" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyeleri ile Ankara Hakimevi'nde bir araya geldi. Bakan Gürlek, Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile geçen pazar günü İstanbul Hakimevi'nde mağdur ailelerle bir buluşma gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

BAKAN GÜRLEK: BEN DE CEZALARIN YETERSİZ OLDUĞU KANAATİNDEYİM

Bakan Gürlek, mağdur ailelerin sorunlarını dinlediklerini hatırlatarak, "Daha önceden biliyordum ama uygulamadan geldiğim için özellikle mağdur aileleriyle birebir etkileşime girince gerçekten sorun, sıkıntı olduğunu gördük. 'Suça sürüklenen çocuk' diyoruz; aslında bu kavramı da en baştan değiştirmemiz gerekecek. Toplumun yüzde 81'inin çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati. Ben de aynı kanaatteyim" dedi.

"GEREKİYORSA YASAL DÜZENLEMELERİ YAPACAĞIZ"

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nun da çok kıymetli çalışmalar yaptığını dile getiren Bakan Gürlek, "Burada da biz üzerimize düşen ne varsa bunu yapmak istiyoruz. Eğer yasal anlamda düzenlemeler yapılması gerekiyorsa elbette bu yasal düzenlemeleri yapacağız birlikte. Sizin tutacağınız rapor bizim için çok önemli, yol belirleyici" değerlendirmesinde bulundu.

12'nci Yargı Paketi üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Gürlek, "Burada da sizden gelecek öneriler, teklifler, sizin çok değerli saha araştırmalarınız bunlarla ilgili düşündüğümüz maddeler var. Bizler de Adalet Bakanlığı olarak teknik ekibimizle birlikte bu cezaların özellikle biraz yetersiz olduğunu, toplumda cezasızlık algısı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda birlikte çalışmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sizin sahadaki çalışmalarınız, sonuç raporunuzun bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖNLEME MEKANİZMALARININ DEVREYE GEÇMESİ GEREKİYOR"

Bakan Gürlek, çocuğun suç ortamına girişine dikkat çekerek, "Önleme mekanizmalarının da devreye geçmesi gerekiyor. Tabii bu önleme mekanizmalarının devreye geçmesi sadece Adalet Bakanlığı'nın görevi değil. Burada aile faktörü elbette belirleyici. Çocuğun eğitim hayatı belirleyici. Yetişmiş olduğu sosyal çevre belirleyici. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalarımız var. Adalet Bakanlığı suç işlendikten sonra göreve başlıyor. Burada çocuğu bu suç ortamına iten faktörlerin masaya yatırılması gerekiyor. Çocuklarımız bizim için çok kıymetli ama bir taraftan da mağdur ailelerimiz var" diye konuştu.

"CEZASIZLIK ALGISI RAHATSIZ EDİYOR"

Gürlek, mağdur ailelerle yaptıkları toplantıda çok etkilendiğini söyleyerek, "Çok duygusal anlar oluştu. Yani birebir onların üzüntülerini derinden hissettik. Yani 'çocuk' diyoruz. Elbette hepimizin çoluk çocuğu var ama burada bir taraftan da mağdur aileler var. Yani suç politikasını dengelememiz gerekiyor. Yani 'cezasızlık algısı' maalesef toplumu rahatsız ediyor. Bu konuda elbette yasal düzenlemeler yapacağız. Şu an çalışma aşamasındayız. Sizin çalışmalarınızla birlikte bu süreci birlikte yürüteceğiz. Bu çalışmanın özellikle sizin komisyonunuzun raporlarını biz dört gözle bekliyoruz. Çünkü oradan çıkacak rapor çok önemli" dedi.

"HAKİM VE SAVCILARIN TAKDİR HAKLARI BİRAZ GENİŞ"

Komisyonun 700 hakim, savcı ile görüştüğünü ve mağdur aileleri bizzat dinlediğini belirten Bakan Gürlek, bu sürece ellerinden geldiğince katkı vermek istediklerini ifade etti. Bir an önce yasal düzenleme yapılması gerektiğinin altını çizen Bakan Gürlek, toplumda yüzde 81 oranında çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu konusunda genel bir kanaat olduğunu belirtti. Hakim ve savcıların bazen takdir haklarını farklı kullanabildiğini kaydeden Bakan Gürlek, "Hakim, savcılara verilen takdir hakları biraz geniş. Gerekirse hakim, savcı arkadaşlarla sık sık bir araya gelerek, istişare toplantıları yapılarak bu konuda hassasiyeti dile getirmek gerekiyorsa bunu da söyleyelim. Kanun değişikliği yapılması gerekiyorsa, kanun değişikliği. Önleyici ve caydırıcı tedbirler konusu da çok önemli. Burada 3 bakanlığımızın birlikte çalışmasını çok kıymetli buluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

