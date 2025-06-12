Çocuk İşçiliği ve Ekonomik Sorunlar - Son Dakika
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Politika

Çocuk İşçiliği ve Ekonomik Sorunlar

12.06.2025 18:44
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Çömez, emekli maaşları ve asgari ücret için hükümetin önlem alması gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Mutlaka emekli maaşlarıyla ve asgari ücretle ilgili iktidarın bir adım atması, bir revizyon yapması, buna dair önlemler alması şarttır." dedi.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 12 Haziran'ın "Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü" olduğuna işaret ederek, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon çocuk işçi olduğunu söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, geçen yıl 537 bin 583 çocuğun suça karıştığını, bir yılda 26 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını, 0-5 yaş arası çocuk ölümlerinde yüzde 30'luk artış yaşandığını anlattı.

Çömez, Etlik Şehir Hastanesinde bir "stent çetesi"nin ortaya çıktığını, bunu ihbar eden hemşirenin de görevden alındığını iddia etti.

Uganda'nın Türkiye'den yeşil pasaportuyla giden vatandaşlardan vize istediğini aktaran Çömez, geçen hafta NATO Parlamenterler Asamblesi Bahar Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere ABD'ye gittiğini, diplomatik pasaport sahibi, NATO PA üyesi bir parlamenter olarak vize almak zorunda kaldığını belirterek, bu durumu eleştirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında dün yapılan duruşmada, tutukluluğunun devamı kararı verilmesini de değerlendiren Çömez, "Artık Türkiye'de hukukun üstünlüğünden bahsetmek mümkün değil." dedi.

Çömez, Ümit Özdağ'ın özgürlüğüne kavuşmasını ve siyaset arenasına dönmesini talep ettiklerini belirtti.

Tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinde yapılan seçimde, AK Parti'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz'in belediye başkanvekili seçilmesini eleştiren Çömez, "Hukuka uygun ama ahlaka, demokratik teamüllere uygun olmayan bir şekilde belediye başkanı seçilmiştir." ifadesini kullandı.

Mayıs ayı açlık sınırının TÜRK-İŞ'e göre 25 bin 92 lira olduğunu kaydeden Çömez, "Eğer enflasyon böyle devam edecek olursa yıl sonuna doğru ne yazık ki asgari ücret açlık sınırının 8 ile 10 bin lira civarında daha altına ya da azına gelmiş olacak ki bu Türkiye'yi açlığa ve sefalete mahkum etmektir." yorumunu yaptı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, "Mutlaka emekli maaşlarıyla ve asgari ücretle ilgili iktidarın bir adım atması, bir revizyon yapması, buna dair önlemler alması şarttır." dedi.

Kaynak: AA

Asgari Ücret, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Türkiye, Hukuk, Çocuk, Son Dakika

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