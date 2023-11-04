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Interpol kırmızı bülteniyle aranıyorlardı! Comanchero yöneticileri İstanbul'da kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Interpol kırmızı bülteniyle aranıyorlardı! Comanchero yöneticileri İstanbul'da kıskıvrak yakalandı

Son Güncelleme: 04.11.2023 23:54

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol kırmızı bülteniyle aranan ve Comanchero Suç Örgütü'nün yöneticilerinden olan Maximillian Rıvkın (Cem Cansu) ve Necmi Saki'nin İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol kırmızı bülteniyle aranan ve Comanchero Suç Örgütü'nün yöneticilerinden olan Maximillian Rıvkın (Cem Cansu) ve Necmi Saki'nin İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerden 5 kişi daha bulunurken, toplamda 42 kişi gözaltına alındı.

"OPERASYONLARDA YAKALANAN ŞÜPHELİ SAYISI 42'YE YÜKSELDİ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Comanchero Uluslararası Silahlı Organize Suç Örgütü ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Bakan Yerlikaya, 2 yöneticinin yakalandığını belirterek, "İnterpol kırmızı bülteniyle aranan ve Comanchero Suç Örgütü'nün yöneticilerinden olan Maximillian Rıvkın (Cem Cansu) ve Necmi Saki İstanbul'da yakalandı. 'Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen Comanchero Organize Suç Örgütü soruşturması kapsamında firari şüphelilerden 5 kişi daha yakalandı. Kafes Operasyonunda yakalanan şüpheli sayısı 42'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.

"DERHAL TÜRK VATANDAŞLIĞI GERİ ALINMALI"

Yakalanan 2 yönetici hakkında bilgiler veren Bakan Yerlikaya, "Comanchero Organize Suç Örgütü'nün yönetici kadrosunda yer alan Maximillian Rivkin'in; Nikolaj Ankov adına düzenlenen Bulgaristan Pasaportuyla Türk Vatandaşlığına başvuru yaparak, Türk vatandaşlığına geçtiği ve Cem Cansu adını aldığı tespit edildi. Bu şahısla ilgili derhal Türk vatandaşlığının geri alınması işlemleri başlatıldı.

"İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ TEBRİK EDİYORUM"

Interpol kırmızı bültenle aranan Maximillian Rivkin'in Sırbistan asıllı İsveç vatandaşı olduğu da belirlendi. Comanchero Organize Suç Örgütü'nün soruşturması kapsamında firari şüphelilerden olan Necmi Saki'nin de Interpol kırmızı bültenle aranan örgütün yöneticilerinden olduğu tespit edildi. Operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Interpol kırmızı bülteniyle aranıyorlardı! Comanchero yöneticileri İstanbul'da kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Interpol kırmızı bülteniyle aranıyorlardı! Comanchero yöneticileri İstanbul'da kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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