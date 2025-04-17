Çömez: 2025 bütçesi hayata geçmeyecek - Son Dakika
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Politika

Çömez: 2025 bütçesi hayata geçmeyecek

İYİ Parti'li Çömez, iktidarın 2025 bütçesinin uygulanamayacağını ve ek bütçe gerekeceğini açıkladı.

17.04.2025 16:05
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "İktidarın hazırladığı 2025 bütçesi hayata geçmeyecek, önümüzdeki aylarda Türkiye yeniden bir ek bütçe yapmak zorunda kalacak." dedi.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu sayısının 59 bin 429 olduğunu, bu rakamın şimdi 400 bini aştığını söyledi. Turhan Çömez, 23 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın bu durumu sorgulaması ve millete hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de 2024 yılında 41 bin 488 çocuğun mahkum olduğunu aktaran Çömez, "Bir ülkede bir yıl içerisinde 40 binden fazla çocuk hapse mahkum oluyorsa o ülkeyi yönetenlerin uyuyamaması lazım." diye konuştu.

Hükümetin cezaevleri için inanılmaz bütçeler ayırdığını dile getiren Çömez, bu yıl 11 cezaevinin inşaatına başlandığını, 2027 sonuna kadar cezaevleri için 23,5 milyar lira bütçe ayrıldığını kaydetti.

Çömez, 2010 yılında suça sürüklenen çocuk sayısının 83 bin olduğunu, bu rakamın 2022 yılında 206 bini bulduğunu söyledi. Bu rakamların "korkunç" olduğunu dile getiren Çömez, "2023'te 178 bin yavrumuzun suça sürüklendiğini görüyoruz. Burada çok vahim bir tablo var. 2023 yılında 25 bin 700 yavrumuza cinsel istismar yapılmış. Yargıya intikal etmemiş, hakkında işlem yapılmamış ne kadar yavrumuz var onu bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, 2024 yılında cumhuriyet başsavcılıklarının 433 bin 482 kişiye uyuşturucuyla ilgili işlem yaptığını, açıklanan rakamların buz dağının görünen kısmı, Türkiye'nin vahim bir gerçeği olduğunu kaydetti.

"Bütçe açığı 3 trilyonu bulacak"

Bütçe giderlerinde inanılmaz bir artış olduğunu belirten Çömez, 2024 yılının ilk üç ayında bütçe giderlerinin 2,15 trilyon lira olduğunu, bu rakamın 2025 yılının ilk üç ayında yüzde 45 oranında artarak 3,12 trilyon liraya çıktığını aktardı.

Hükümetin politikalarını eleştiren Çömez, şöyle konuştu:

"2024'ün ilk üç ayında 250 milyar liralık faiz gideri var. Ama 2025'in ilk üç ayında 464 milyar liralık bir faiz gideri söz konusu. Artış yüzde 85. 2024 yılının ilk üç ayında bütçe açığı 513 milyar lira iken, bu rakam 2025'te 710 milyar liraya çıktı. 2025 bütçesi yapılırken öngörülen bütçe açığı 1 trilyon 930 milyar liraydı. Ama bu rakamlar böyle devam edecekse 3 trilyonu bulacak. İktidarın hazırladığı 2025 bütçesi hayata geçmeyecek, önümüzdeki aylarda Türkiye yeniden bir ek bütçe yapmak zorunda kalacak."

Nisan ayında yaşanan ve tarım ürünlerini olumsuz etkileyen zirai don olayını anımsatan Çömez, gelecek aylarda ihracatta büyük sorunların ortaya çıkacağını, yaş meyve ve sebzede yüksek enflasyonun görüleceğini savundu.

Konuyla ilgili bir kanun teklifi verdiklerini aktaran Çömez, "Donun etkilediği bölgelerde yüzde 30'dan fazla hasar varsa o bölge tarımsal afet bölgesi ilan edilmeli. Kredi borçları faizsiz en az bir yıl ertelenmeli. Çiftçimize sıfır faizle 2 yıl geri ödemesiz üretim kredisi verilmeli. Elektrik ve sulama giderlerine yüzde 50 oranında destek ve teşvik verilmeli." dedi.

Hükümetin eğitim politikalarını da eleştiren Çömez, Türkiye'de şu anda 2 bin 318 proje okulu olduğunu, bu okullarda yaklaşık 80 bin öğretmen ve 5 bin idarecinin görev yaptığını, 1 milyonun üzerinde de öğrencinin eğitim aldığını aktardı.

Proje okullarındaki öğretmenlerin yer değişikliği ve atama sürecine ilişkin değerlendirmeler yapan Çömez, "Bu öğretmenleri neden ve neye göre gönderiyorsunuz? 8 yılın sonunda '20 bin öğretmeni sistem dışına çıkartıyorum, bunları gönderiyorum, 6 bini de havuzda' dediniz. Böyle bir uygulama olur mu? Bu öğretmenler şu anda çaresiz." ifadelerini kullandı.

Çömez, hükümete yakın sendika üyesi öğretmenlerin görev yaptığı okullarda çalışmaya devam ederek korunduğunu iddia etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Çömez: 2025 bütçesi hayata geçmeyecek - Son Dakika

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