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Çorlu'da DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu yakalandı - Son Dakika

Çorlu'da DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu yakalandı

15.11.2023 09:57

Çorlu'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu olduğu belirtilen A.H., polis tarafından yakalanıp tutuklandı. Suriye uyruklu olan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu olduğu belirtilen A.H., polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetleri ve örgüt adına faaliyet gösteren şahısların tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, örgüt içerisinde sözde üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiği bilgisi bulunan A.H.'nin Çorlu'da bulunduğu belirlendi. A.H., bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Çorlu'da DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorlu'da DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu yakalandı - Son Dakika
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