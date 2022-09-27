Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziyelerini ilettiği isme Cübbeli Ahmet'ten ilginç çıkış: Mutlaka bazı bildiklerimiz vardır - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziyelerini ilettiği isme Cübbeli Ahmet'ten ilginç çıkış: Mutlaka bazı bildiklerimiz vardır

27.09.2022 10:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziyelerini ilettiği isme Cübbeli Ahmet'ten ilginç çıkış: Mutlaka bazı bildiklerimiz vardır

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye mesajı yayınladığı Yusuf el-Karadavi için "Biz bir kişiyi methetmediysek veya bir âlimi methetmediysek ya da taziye beyan etmediysek mutlaka bazı bildiklerimiz vardır" dedi.

Müslüman Alimler Birliği eski başkanı Prof. Dr. Yusuf el-Karadavi 96 yaşında hayata gözlerini yumdu. Mısır doğumlu olan Karadavi'nin vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da oğlu Abdul Rahman Yusuf ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

"RABBİM RAHMETİYLE MERHAMET ETSİN"

Konuyla ilgili iletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf El-Karadavi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Merhum Yusuf el-Karadavi'nin hayatı boyunca Müslüman olarak nasıl yaşanması gerektiğinin en güzel örneğini sergilediğini ve inandığından taviz vermediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim cennetiyle müşerref kılsın, rahmetiyle merhamet eylesin" duasında bulundu.

CÜBBELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü de Karadavi'nin vefatı sonrası dikkat çeken bir açıklama yaptı. Cübbeli, neden taziye mesajı yayınlanamadığı sorularına "Biz bir kişiyi methetmediysek veyâ bir âlimi methetmediysek ya da tâziye beyân etmediysek mutlaka bâzı bildiklerimiz vardır" sözleriyle karşılık verdi.

İşte Cübbeli'nin o paylaşımı;

Cübbeli Ahmet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziyelerini ilettiği isim için iyimser konuşmadı
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Cübbeli Ahmet Hoca, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziyelerini ilettiği isme Cübbeli Ahmet'ten ilginç çıkış: Mutlaka bazı bildiklerimiz vardır - Son Dakika


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