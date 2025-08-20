Komisyonda Barış Annesi sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı - Son Dakika
Komisyonda Barış Annesi sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı

20.08.2025 17:40
TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantısına katılan Barış Anneleri'nden Nezahat Teke, Kürtçe konuşmak istedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu talebin kurallara aykırı olduğunu belirtirken, sözlerine Kürtçe başlayan Rebia Kıran'ı da uyararak konuşmasına Türkçe devam etmesi gerektiğini söyledi.

Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri, TBMM komisyon toplantısında görüşlerini ifade ederek, Kürtçe konuşmanın önemine ve silahların susmasına yönelik çağrılarda bulundu.

KOMİSYONDA CUMARTESİ ANNELERİ VE BARIŞ ANNELERİ KONUŞTU

Komisyon toplantısında ilk sözü Cumartesi Anneleri aldı. Aileler adına konuşan İkbal Eren Yarıcı, komisyonun Cumartesi Anneleri ile görüşme isteğinin önemli bir adım olduğunu belirtti ve benzer bir komisyonun Cumartesi Anneleri için de kurulması gerektiğini söyledi.

KÜRTÇE KONUŞMA TALEBİNE KURTULMUŞ'TAN RET

Barış Anneleri adına konuşan Nezahat Teke ise komisyonda Kürtçe konuşabilmesi halinde kendisini daha iyi ifade edebileceğini belirterek Kürtçe konuşamadığı için üzgün olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, gönüllü tercümanlık yapabileceğini belirtti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'daki kuralların komisyon toplantısında geçerli olduğunu ve bu nedenle tercümanlığa izin vermeyeceğini ifade etti. Teke, "Bakın ben burada kendimi Kürtçe ifade edemiyorum, buna gerçekten çok üzüldüm çünkü benim çektiğim acılar, ninniler, döktüğümüz gözyaşları hep Kürtçeydi. 27 Şubat'ta Diyarbakır'da Öcalan'ın açıklamalarını duyduğumuzda ve komisyonun kurulmasıyla bizlerin içinde bir ümit doğdu. Ama 27 Şubat'tan bu yana kadar, şu an 8'inci aydayız ve herhangi bir adım yok. Bizim çalışmalarımız sadece annelerin ağlamaması içindir. Peki bunun için ne gerekiyor? Silahların susması ve adımların atılması gerekiyor.

Son olarak söz alan Barış Annesi Rebia Kıran ise sözlerine Kürtçe ile başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıran'ın sözlerine Türkçe ile devam etmesi için uyarıda bulundu. Rebia Kıran'ın yaptığı konuşmanın ardından komisyon, sivil toplum kuruluşlarının açıklamalarıyla devam ediyor.

Kaynak: DHA

