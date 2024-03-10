Cumhur İttifakı adayından CHP\'li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun

Ordu'da Çamaş ilçesinin Cumhur İttifakı Adayı olan MHP'li Mahmut Ayparçası'nın CHP'nin adayı Leyla Çıtır'a karşı sarf ettiği sözler tepki yarattı.
MHP'den geçtiğimiz dönemde belediye başkanı olarak seçilen ve tekrar Cumhur İttifakı tarafından aday gösterilen Mahmut Ayparçası seçim çalışmaları sırasında, CHP'nin adayı Leyla Çıtır hakkında, "31 senedir kendi maaşını toplayamadı bu, ortalıkta süs kabağı gibi gezdi durdu. Başka bir şey yok. Çok iyi bildiği bir şey var, iyi dedikodu yapmak. Eğer oraya da takılırsam sana o dedikoduları da canlı yayında anlatırım. Tamam mı? Kızım az kendine gel ya. Ya sonuçta bu bir seçim ne oluyor ya? Önüne gelene sarılıyorsun. Bizim inancımızda var mı bu? Ahlakımızda bu var mı? Sen Çamaş'a çok kötü örnek oldun. Kendine gel az" ifadelerini kullandı.
CHP'li Leyla Çıtır sosyal medya hesabından MHP'li Ayparçası'na cevap vererek, "Karşılıklı saygı ile yürüttüğümüz bu seçim sürecini bugün Mahmut Ayparçası tarafıma yaptığı büyük bir saygısızlıkla bozmuştur. Tarafıma 8 Mart Dünya kadınlar gününde bir dizi hakaret ederek kendi seviyesini belli etmiştir. Ben kendimi bilen bir kadın olarak söylenen sözleri asla kabul etmiyorum. Toplumun ve ailenin temelini oluşturan kadına saygısı olmayan bir kişiye ne anlatılsa kâr etmeyecektir. Bu nedenle ben rakiplerimi değil, kendimi ve Çamaş'ım için yapacaklarımı anlatmaya devam edeceğim" dedi.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Mahmur Ayparçası'na sert tepki gösterdi. Adıgüzel sosyal medya hesabında, "Ordu Çamaş ilçesinin mevcut belediye başkanı ve yeniden Cumhur İttifakı adayı Mahmut Ayparçası, CHP'nin kadın adayı Leyla Çıtır'a hem de Kadınlar Gününde, bir Kadın Kooperatifinde ahlaksızca hakaret ediyor. Siyasetin de bir ahlakı var, bir seviyesi var. Bunun seviyesi zaten belli de o yanında oturup sessiz kalanlara ne demeli. Kendi partisi ve AKP'li yetkililer ile vekiller bunun ayarını düzeltecek mi, yoksa o işi ben mi yapayım?" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı adayından CHP'li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun - Son Dakika
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