Cumhur İttifakı Ardahan\'da Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Politika

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ardahan'ın 5 ilçe ve 1 beldesinden gösterdiği belediye başkan adayları belli oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Ardahan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda, belediye başkan adaylarının kente, ilçelere ve beldelere hayırlı olmasını diledi.

Yenişehiroğlu, "Ardahan hizmet istiyorsa şu koç gibi adamı seçer. Biz zaten milletin dışında milletten farklı bir parti değiliz. AK Parti kurulduğu günden beri mayasını bu millet attı. Hamurunu bu millet yoğurdu. Dokusunu bu millet dokudu. Biz milletin ta kendisiyiz. Bütün farklılıklarımızla, bütün renklerimizle memleketimize hizmet etmeyi kendimize şiar bilmişiz. Zaten arzu ettiğimiz neticeleri gerçekleştirmezsek 22 yıldır iktidarda olabilir miyiz? Bu durum milletin gönlünde yer ettiğimizin göstergesidir."

Emanet ettiklerimizi bile koruyamadılar diyen Yenişehirlioğlu, " İstanbul'u çok yakından bilen biriyim. Dünyanın en güzel metropollerinden biri inanılmaz derecede geriye gitti. Emanet ettiklerimizi bile koruyamadılar. İstanbul'u mahvettiler. Allah'ın izniyle hem İstanbul'da hem Ardahan'da kazanacağız. Yeter ki birlik beraberliğimizi koruyalım" dedi.

Türkiye güçlü bir ülke ve mazlumlar için daha da güçlenmesi gerektiğini söyleyen Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti;

"Dışarıdan düşmanımız çok bizim. İçeride de düşmanımız çok. Tarih sahnesinde hep böyle olmuştur. Biz bu milletin has evlatları olarak dış güçlerin oyunlarını da, onların iç uzantılarını da, maşalarının oyunlarını da bozmayı her daim bildik. Birlik beraberliğimizi gösterdik her daim. Omuz omuza verdik ve şu Anadolu coğrafyasında başka hiçbir yerde bizim gibi bir ülke yoktur. Dünyanın bir köşesinde mazlumun göz yaşı akıyorsa, bir yetimin kanı dökülüyorsa, bir zulüm söz konusu ise bu coğrafyanın sesi yer yüzüne yükseliyor. O nedenle Türkiye'nin daha güçlü olması lazım. Bu da birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz taktirde olur. Türkiye'deki belediyeleri alıp hizmet kervanımızı sürdüreceğiz." - ARDAHAN