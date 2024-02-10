Cumhur İttifakı Ardahan\'da Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ardahan'ın 5 ilçe ve 1 beldesinden gösterdiği belediye başkan adayları belli oldu.
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Ardahan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda, belediye başkan adaylarının kente, ilçelere ve beldelere hayırlı olmasını diledi.
Yenişehiroğlu, "Ardahan hizmet istiyorsa şu koç gibi adamı seçer. Biz zaten milletin dışında milletten farklı bir parti değiliz. AK Parti kurulduğu günden beri mayasını bu millet attı. Hamurunu bu millet yoğurdu. Dokusunu bu millet dokudu. Biz milletin ta kendisiyiz. Bütün farklılıklarımızla, bütün renklerimizle memleketimize hizmet etmeyi kendimize şiar bilmişiz. Zaten arzu ettiğimiz neticeleri gerçekleştirmezsek 22 yıldır iktidarda olabilir miyiz? Bu durum milletin gönlünde yer ettiğimizin göstergesidir."
Emanet ettiklerimizi bile koruyamadılar diyen Yenişehirlioğlu, " İstanbul'u çok yakından bilen biriyim. Dünyanın en güzel metropollerinden biri inanılmaz derecede geriye gitti. Emanet ettiklerimizi bile koruyamadılar. İstanbul'u mahvettiler. Allah'ın izniyle hem İstanbul'da hem Ardahan'da kazanacağız. Yeter ki birlik beraberliğimizi koruyalım" dedi.
Türkiye güçlü bir ülke ve mazlumlar için daha da güçlenmesi gerektiğini söyleyen Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti;
"Dışarıdan düşmanımız çok bizim. İçeride de düşmanımız çok. Tarih sahnesinde hep böyle olmuştur. Biz bu milletin has evlatları olarak dış güçlerin oyunlarını da, onların iç uzantılarını da, maşalarının oyunlarını da bozmayı her daim bildik. Birlik beraberliğimizi gösterdik her daim. Omuz omuza verdik ve şu Anadolu coğrafyasında başka hiçbir yerde bizim gibi bir ülke yoktur. Dünyanın bir köşesinde mazlumun göz yaşı akıyorsa, bir yetimin kanı dökülüyorsa, bir zulüm söz konusu ise bu coğrafyanın sesi yer yüzüne yükseliyor. O nedenle Türkiye'nin daha güçlü olması lazım. Bu da birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz taktirde olur. Türkiye'deki belediyeleri alıp hizmet kervanımızı sürdüreceğiz." - ARDAHAN
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
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Hatay'da, ailesi tarafından 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'ın cesedi bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup, yaylada toprağa gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili, 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu T.K. gözaltına alındı.
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