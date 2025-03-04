Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba" - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"

Geniş Video İzle

Hayatını kaybeden Türk müziğinin usta seslerinden Edip Akbayram için cenaze töreni düzenlendi. Törende gözyaşları sel olurken, kızı Türki Akbayram, "Bu ülkeye Edip Akbayram geldi ama asla geçmeyecek. Seni saklayacağım baba. Önce kendim için sonra herkes için seni sesimde yaşatacağım." dedi.

04.03.2025 11:57  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ocak ayında zatürre teşhisiyle tedavi altına alınan Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram, 52 gün süren yaşam mücadelesinin ardından çoklu organ yetmezliği nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Edip Akbayram bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

SEVENLERİ SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMADI

Akbayram için cenaze yöreni Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda başladı. Törenin ardından Teşvikiye Camii'ndeki öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından sanatçının cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Törene dakikalar kala Edip Akbayram'ın sevenleri salonu doldurmaya başladılar. Cenaze törenine; Ercan Kesal, Sinan Özen, Onur Akın gibi isimler geldi.

Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! 'Seni saklayacağım baba'

"CANIMIN YARISINI KAYBETTİM"

46 yıllık hayat arkadaşı, unutulmaz sanatçı Edip Akbayram'ı uğurlayan Ayten Akbayram, "Türkiye çok değerli bir evladını kaybetti. Ben de canımın yarısını kaybettim." ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKEYE EDİP AKBAYRAM GELDİ AMA ASLA GEÇMEYECEK"

Konuşmakta güçlük çeken kızı Türkü Akbayram ise, "Çoğunuzun Edip Ağabey'i ama benim babam. Canıma can katan, yoluma ışık tutan... Ne söylesem onun bu coğrafyaya, bu ülkeye kattığı değerden daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem çok eksik kalacak. İlkeleri, dimdik duruşu, sarsılmaz devrimci Atatürkçü kimliğiyle bu ülkeye Edip Akbayram geldi ama asla geçmeyecek. Seni saklayacağım baba. Önce kendim için sonra herkes için seni sesimde yaşatacağım. Bir evlat olarak ömrüm boyunca seninle gurur duydum, duymaya devam edeceğim. Hoşça kal babacığım." dedi.

Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! 'Seni saklayacağım baba'

"EDİP AKBAYRAM'IN İSMİNİ YAŞATMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Törende konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Türkiye'nin güçlü seslerinden biri Edip Akbayram. Onu kaybetmenin hüznü içerisindeyiz. Edip Akbayram çok özel bir insan. Ülkesini çok seven bir insan olması, bu halkın istekleri, duyguları, düşünceleri türkü olup hepimizin ruhuna işlerdi onun sesinden. Milyonların hayatına dokundu. Sesi gibi yüreği de güzel bir insandı. Tanımaktan onur duyduğum biri. Her zaman insandan, sevgiden, eşitlikten yana. Onurlu duruşundan da taviz vermedi Edip Akbayram. Edip Akbayram'ın ismini yaşatmak boynumuzun borcudur. Zaten ruhumuzda, duygularımızda yaşayacak olan Edip Akbayram'a borcumuzu ödeyeceğiz. Ödemek için uğraşacağız. Zamansız sanatçılar vardır. Edip Akbayram öyle bir insan. Edip Akbayram'ın ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Kendisini uğurluyoruz ama hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! 'Seni saklayacağım baba'

"BİR EFSANEYİ KAYBETTİK"

Gözyaşlarını tutmakta güçlük çeken sanatçı Kubat "Bir efsaneyi kaybettik. Hepimizin babasıydı. Kişiliğiyle de yeri doldurulamaz bir insandı, örnekti. O kadar kibar bir insan ki 'Acaba bir hata yaptım mı' şüpheleri duyuyorsun yanında muhabbet edince, sohbet edince. Sesi zaten tartışılmaz, yorumu muhteşem. Çocukken idolümüzdü. Sonra dostumuz, abimiz oldu. Bize yol gösterdi. Çok kıymetli bir değer. Başımız sağ olsun" dedi.

Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! 'Seni saklayacağım baba'

"ONU YANIK SESİ, GÜLER YÜZÜYLE HATIRLAYACAĞIM"

Sanatçı Ferhat Göçer ise, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok kıymetli bir üstat, değerli bir sanatçı. İdeallerinden ödün vermeyen ama bunun bedellerini de ödemiş hepimizin örnek alması gereken bir sanatçıydı. Toplumun kalbinde sevgiden başka bir iz bırakmayan ki, bu çok kıymetli bir şey. Milyonlarca insan onu hep sevgiyle hatırlayacak. Ben onu yanık sesi, güler yüzüyle o gülümsemesiyle hatırlayacağım. Sahnede çok şey öğrendim kendisinde. Anadolu'nun yanık sesiydi. Türkülerin, Nazım Hikmet'in, Ahmet Arif'in sesiydi. Onu sonsuz maviliklere yolcu ederken güzel günlerde başköşemizde olacak" diye konuştu.

Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! 'Seni saklayacağım baba'
Usta sanatçı Edip Akbayram\'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"

Edip Akbayram, Kültür Sanat, Kültür Sanat, Ünlüler, Ünlüler, Güncel, Gündem, Gündem, Güncel, Yaşam, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! 'Seni saklayacağım baba' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bayram ÖZSOY:
    sana soz haramilerin saltanatını yıkacagız. ruhun sad olsun usta. 62 43 Yanıtla
  • Kendir Hasan:
    her canlı ölümü tadacaktır, Rabbim taksiratını affetsin 60 5 Yanıtla
  • numan yildız:
    EDİPÇİM KABİRTDE SENİN ESERELRN DENMİCEK NAMAZ NAMAZ MÜNKER NEKİR SORCAKS ANA MÜİZK DEĞİL GERÇEK OLAN ALLAHN KANUNU 32 31 Yanıtla
  • Ates null:
    Allah rahmet eylesin 45 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    bır gun bu sayfadakılerde ölcek hayat boyle 14 0 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    Nasıl yaşarsan öyle ölürsün nasıl ölürsen öyle dirilirsin hadisi şerif. 10 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    70 yaşindayim 1972 yılında İzmir'de kapalı spor salonunda konserde seyretmistim 4 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
14:00 İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker, CHP'ye katıldı
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:26:19. #7.11#
SON DAKİKA: Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.