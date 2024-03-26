Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Hizmet Seferberliği Başlatacak

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'dan Turgutreis'e kadar her mahallede bir "hizmet seferberliği" başlatacaklarını söyledi.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Denizli'deki Ege Bölge Turnuvasına giden Kerem Aydınlar Ortaokulu voleybol takımını uğurladı. Genç sporculara başarı dileklerini ileten Tosun, 31 Mart'tan itibaren Bodrum'da spor ve gençlik projelerini art arda hayata geçireceklerini söyleyerek "Bodrum'un yokluk zamanlarında çocukluğunu ve gençliğini yaşamış bir ağabeyiniz olarak sizin beklentilerinizi, sorunlarınızı çok iyi biliyor ve anlıyorum. Bodrum gençliği için birlikte çok güzel işlere imza atacağız, sizlere bunun sözünü gönül rahatlığıyla veriyorum. Sadece okullarınızın değil, yaşadığınız mahallelerin de ihtiyaçlarını adım adım karşılayacağız. Gençliği, yaptığımız her işin merkezine koymak zorundayız çünkü Bodrum'un geleceği sizlersiniz. Kendinizi güvende ve rahat hissettiğiniz, eğitimden spora, bilişimden sanat ve kültür faaliyetlerine kadar her alanda sizi mutlu edecek işler yapacağız" dedi.
Bodrum'un dokusuna uymayan projelere geçit yok
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun daha sonra Çarşı merkezinde esnafla bir araya geldi. Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği'ni de ziyaret eden Tosun, Dernek Başkanı Ömer Yetgin ve üyelerinden belediyeye dair beklentilerini aldı, Bodrum'un her geçen gün silüetini bozan vahşi ve plansız yapılaşmaya dair yapacaklarını anlattı.
Kadim medeniyetler şehri Bodrum'un tarihi ve doğal güzelliklerinin, kontrolsüz yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Tosun, "Önümüzdeki dönemde bölgemizdeki yapılaşmanın onaylı imar planları çerçevesinde, yüksek nitelikli ve yöre mimarisine uygun olmasını hedefliyoruz. Bodrum Belediyesi bünyesinde kuracağımız 'Proje Estetik ve Değerlendirme Komisyonu' ile Bodrum'un mimari estetiğini, doğasını, dokusunu ve sürdürülebilir turizme uygun yapılaşma tarzını koruyacağız" diye konuştu.
Gündoğan, Yalıkavak ve Türkbükü'nde hizmet seferberliği başlatacağız
Mehmet Tosun, daha sonra Gündoğan'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Esnafla dertleşen ve Gündoğan'ın su, altyapı ve ulaşım sorunları ile ilgili çözümlerini anlatan Tosun, Hekimköy, Yalıkent ve Sahil Sitelerinde site yöneticileri ve sakinleri ile bir araya geldi. Gündoğan ziyaretlerinde, site sakinleri belediyenin siteleri görmediğini ve en temel hizmetlerden dahi mahrum bıraktığını dile getirerek; çöp toplama, yol, şehir içi ulaşım başta olmak üzere pek çok konuda şikayetlerini dile getirdi.
Özellikle son yıllarda arıtma tesisi ve kanalizasyon sorunu yaşayan Yalıkavak Gündoğan ve Türkbükü mahallerinde bir "hizmet seferberliği" başlatacaklarını söyleyen Mehmet Tosun da "Yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde kapasiteye uygun arıtma tesisleri yaparak deniz kirliliğinin önüne geçmemiz şart. Sitelerden ana yola yeni ulaşım bağlantıları yapacağız. Bu konuda Bakanlıklar ve Büyükşehir nezdinde çalışma başlatacağız. Yaşadığınız sorunları çok iyi biliyorum. Bu bölgelerin birikmiş altyapı, kanalizasyon ve yol sorunlarını çözeceğiz. Ayrıca görev süremiz içerisinde tüm mahallelerimizin altyapı ve kanalizasyon problemlerinin çözümü konusunda proje üreteceğiz, sorunun değil çözümün bir parçası olacağız." ifadelerini kullandı.
Mehmet Tosun, Gündoğan ziyaretlerinin ardından Bodrum Çarşı Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Burada da vatandaşlara seslenen Tosun, Çarşı'nın ve Kumbahçe sahilinin yeniden düzenleneceğini müjdeleyerek "Burası eskiden olduğu gibi yine Bodrum'un en nezih, en temiz, en hareketli turizm lokasyonu olacak. Size bunun sözünü veriyorum" dedi. - MUĞLA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçen yolu sayısına ulaştığını söyledi.
İstanbul'da polis ekipleri tarafından helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen uygulamaya, farklı birimlerden oluşan ekipler katıldı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı bir şekilde arandı ve sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Polis helikopteri de uygulamaya destek verdi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaptığı ziyarette, doğru olanı desteklediklerini ve yanlışın karşısında durduklarını belirtti. Destici, BBP'nin Suşehri Belediye Başkan adayı Sedat Sel'e destek istedi ve seçimlerin ülke, millet ve devlet için hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Suşehri'nin il olması için mücadele edeceklerini ve Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını vurguladı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cihan Erdoğanyılmaz, İstanbul'un sorunlarına bilim ve teknoloji ile çözüm üreten tek parti olduklarını söyledi. Erdoğanyılmaz, 'Binlerce genç arkadaşım, değerli bilim insanları, araştırmacılar, yurtdışında çalışan çok sevdiğim değerli dostlarım bana ulaşıp mücadelemize katılmak istiyorlar. Bağımsız Türkiye Partisi çığ gibi büyüyor' dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ardahan'daki programının ardından Kars'a gelerek Cumhur İttifakı MHP Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Özhaseki, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Özhaseki, partililerle sohbet ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Kızılinler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek belediye hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ataç, gelecek dönemde Ayşe Ünlüce ile birlikte güzel işlere imza atacaklarını belirtti.
Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, seçim öncesi Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ile Muşlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneklerini ziyaret etti. Yaptığı konuşmada, Tepebaşı'nda hizmet eksikliğini gidermek için çalışacaklarını belirtti.
CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP'nin bakanlarını eleştirerek Yüreğir halkının desteğini kazanacağını belirtti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkes ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması gibi konular ele alındı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borcunun son 5 yılda 20 katına çıktığını belirtti. Bakan Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iflas bayrağını çekmiş durumda olduğunu açıkladı.
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